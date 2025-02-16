Агент Сильянова назвал топ-клубы РПЛ, которые делали предложения по игроку

Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев рассказал о будущем игрока.
«Больше никакие клубы, кроме «Динамо» и «Зенита», им не интересовались. Согласно информации от «Локомотива», те предложения, которые были, их не устроили, поэтому Саша готовится к возобновлению сезона в команде и продолжит там карьеру. С уверенностью в 99 процентов он останется в «Локомотиве», – сказал Кузьмичев.
- 23-летний Сильянов провел в этом сезоне 24 матча за «Локомотив», отметился 1 передачей.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.