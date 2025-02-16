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  • Агент прокомментировал вариант досрочного ухода Джикии из «Химок»

Агент прокомментировал вариант досрочного ухода Джикии из «Химок»

Агент защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев исключил вариант с ухода игрока из команды в зимнее трансферное окно.

«Ситуация в «Химках» не очень приятная, но команда на сборах, все готовятся к сезону. Надеемся, все будет хорошо. Уверен, РПЛ не допустит, чтобы какой-то клуб не смог доиграть сезон. Что касается будущего Георгия, то все просто: до лета он в «Химках», а уже дальше будет видно», – сказал Кузьмичев.

  • Джикия перешел в «Химки» 12 сентября 2024 года на правах свободного агента и подписал контракт по схеме «1+1».
  • В этом сезоне 31-летний защитник провел за «Химки» 8 матчей.

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Источник: «РБ Спорт»

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16.02.2025 17:19
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