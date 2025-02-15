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Генич объяснил отсутствие трансферов у «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пояснил, почему «Краснодар» зимой не покупает игроков.

«Краснодар» очень опасается, что новичок будет не нужен. У них есть достаточно глубокая скамейка и пока новичок адаптируется, поймет, что такое перелеты – пройдет время. Клуб предполагает, что можно сезон доиграть текущим составом. И потом уже, исходя из результата, «Краснодар» будет готов летом кого‑то приобрести. Сейчас желания кого‑то взять нет.

В «Краснодаре» удовлетворены и вингерами, и хотя Мурад Мусаев говорил, что было бы неплохо приобрести одного‑двух новичков, но решение будет принимать руководство. Пока оно решает, что подписывать игроков дорого и не очень уместно на данный момент», – сказал Генич.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • Команда на сборе в ОАЭ.
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «Матч ТВ»

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15.02.2025 11:03
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Комментарии (2)
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FCSpartakM
1739613109
Летом уйдет Сперцян, а Кордоба не молодеет и придется команду перестраивать
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