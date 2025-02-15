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Гинер ответил на требование болельщиков ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с отсутствием зимних трансферов.

– Болельщики ЦСКА ждут трансферов.

– Как только они будут, как что-то получится, [ЦСКА объявит]. Мы, в отличие от многих других клубов, ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу.

А другие клубы сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно.

– Так все-таки: приобретения будут?

– Еще раз: мне стыдно говорить, пока никого не взяли. Говорить: «Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у «Манчестер Сити».

А потом: «Ой, вы знаете, не получилось»… Это не про меня. Я делаю, что говорю.

  • ЦСКА идет в РПЛ на 6-м месте с 31 очком в 18 турах.
  • Армейцы в последние недели работают над двумя сделками.
  • Клуб близок к покупке нападающего «Брагантино» Алеррандро за 5 млн евро и полузащитника «Фламенго» Лоррана за 8 млн евро.

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Источник: Sport24

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15.02.2025 01:47
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Комментарии (4)
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Таврида
1739578804
А потом оказывается что это полудеревянный Гайч или еще какой-нибудь быстроногий Абелардо...
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Борис34684
1739581459
Ну значит опять будет пусто.
Ответить
Spartak_forv@
1739600566
Мы молча никого не берём))
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темирхан
1739607970
стыдно-не стыдно! потому что ЦСКА превратили в клуб для перекачки бабла.
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