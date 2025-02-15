Гинер ответил на требование болельщиков ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал ситуацию с отсутствием зимних трансферов.
– Болельщики ЦСКА ждут трансферов.
– Как только они будут, как что-то получится, [ЦСКА объявит]. Мы, в отличие от многих других клубов, ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу.
А другие клубы сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно.
– Так все-таки: приобретения будут?
– Еще раз: мне стыдно говорить, пока никого не взяли. Говорить: «Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у «Манчестер Сити».
А потом: «Ой, вы знаете, не получилось»… Это не про меня. Я делаю, что говорю.
- ЦСКА идет в РПЛ на 6-м месте с 31 очком в 18 турах.
- Армейцы в последние недели работают над двумя сделками.
- Клуб близок к покупке нападающего «Брагантино» Алеррандро за 5 млн евро и полузащитника «Фламенго» Лоррана за 8 млн евро.