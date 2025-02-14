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  • Мостовой обратился к девушкам: «Скидывайте анкеты – рост, вес, 90-60-90»

Мостовой обратился к девушкам: «Скидывайте анкеты – рост, вес, 90-60-90»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой порассуждал об отношениях с женщинами.

«Девушки, пожалуйста, найдитесь, кто мне понравится. Вся проблема в этом. Что-то с вами (девушками) не так.

Но папа, наоборот, мне говорит: «Не торопись, не надо раньше времени (жениться)». И кстати, многие, кто рано женятся, говорят, что это плохо. До 30 лет вообще не надо рыпаться, у меня еще пара годиков есть.

Такой философский вопрос. Я на распутье стою – демоном побыть или к ангелам залезть. Пока я демон. Но хочется (жениться). А потом думаешь: «Зачем это?».

Да нет, проблема не в этом! Проблема найти человека. Я-то хочу – годики идут. Я не хочу в 50 лет ребенка в первый класс вести. Я хочу быть молодым отцом.

Девушки, скидывайте анкеты – рост, вес, 90-60-90», – сказал Мостовой.

  • 27-летний Мостовой в «Зените» с 2019 года.
  • Игрок стоит 4 миллиона евро.
  • За сборную России у Мостового 16 матчей, 3 гола.

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Источник: ютуб-канал «Зенита»

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14.02.2025 20:44
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Комментарии (20)
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шахта Заполярная
1739559654
Блох сперва надо вывести
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FWSPM
1739560819
Думал это Санек опять выступает хотел сьязвить по этому поводу. Ну а этому одно можно сказать - папа дело говорит! иначе будешь как сафонов или того хуже
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VVM1964
1739568080
Вот так вот женятся по объявлениям, а потом судятся за алименты !...
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slavа0508
1739605356
Саня ты пока лясы точил стрый стал . и перец твой давно завял . тебе не девушки нужны а уже по бабулькам больше практикуйся ...
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