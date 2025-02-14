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  • Гинер ответил на вопрос о возвращении российских команд в международные турниры

Гинер ответил на вопрос о возвращении российских команд в международные турниры

Президент ЦСКА Евгений Гинер порассуждал о том, когда сборная России и клубы РПЛ вернутся в соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

Александр Дюков переизбран президентом РФС. Поддерживаете это решение?

– Я принципиальный человек. Если бы не верил ему или не поддерживал – не шел бы вице-президентом в исполком РФС.

– Дюков верит, что Россию вернут в еврокубки в его новый срок на посту. А вы?

– Верю, что РФС очень плотно этим занимается. А верить в возвращение…

Мне у кого пойти спросить? У Чеферина или Инфантино? Или у европейских и американских политиков? Вы скажите, я пойду, спрошу.

Что надо сделать, чтобы везде играли, как израильтяне, – и нас не будут дисквалифицировать, и все будет здорово? Вы задаете вопрос, на который весь мир не может ответить.

  • Отстранение длится с 2022 года.

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Источник: Sport24

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14.02.2025 18:41
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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1739551972
Френдлифаер)
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Борис34684
1739603267
Это Гинер, очень много и не о чем.
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