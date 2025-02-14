Гинер обозначил задачу ЦСКА на остаток сезона РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер наметил ориентиры на остаток сезона.

– Чего ждeте от второй части сезона РПЛ?

– Побед ЦСКА.

– На что ЦСКА может претендовать, учитывая нынешнее турнирное положение?

– Думаю, в этом году нас устроит, если войдeм в тройку. А уже в следующие будем подниматься.

– Задача на Фонбет Кубок России – победа?

– Конечно. Других задач в ЦСКА нет, уже устал об этом твердить.