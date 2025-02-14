Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Гинер обозначил задачу ЦСКА на остаток сезона РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер наметил ориентиры на остаток сезона.

– Чего ждeте от второй части сезона РПЛ?

– Побед ЦСКА.

– На что ЦСКА может претендовать, учитывая нынешнее турнирное положение?

– Думаю, в этом году нас устроит, если войдeм в тройку. А уже в следующие будем подниматься.

– Задача на Фонбет Кубок России – победа?

– Конечно. Других задач в ЦСКА нет, уже устал об этом твердить.

  • ЦСКА сейчас на сборе в ОАЭ.
  • Команда идет в РПЛ на 6-м месте с 31 очком в 18 турах.
  • Гинер возглавляет ЦСКА более 20 лет.

Новости по теме
Круговой показал, как надо бить по воротам: «Записывайтесь на индивидуальные тренировки» 3
Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА 4
Пьянич описал русский народ одним прилагательным 33
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

14.02.2025 12:17
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Кривая да нелёгкая
1739524935
А говорили что Гинер уже всё) а он рулит
Ответить
Интерес
1739526216
Опа,"свадебный генерал" всплыл?! Или уже потихоньку выкуп части акций совершил и почувствовал почву под ногами??? Дай бог...
Ответить
Александр.Т.
1739531608
Главная задача не обосратсься
Ответить
Tolya-Garaev-vkontakte
1739532561
Что в России делает этот Гинер,он же *****,который на ненавидит.А ему продали ЦСКА..Вы только вдумайтесь.Нашей армией командует *****.
Ответить
Борис34684
1739603713
Что бы ставить задачи, надо хотя бы хоть не много влаживатся в команду. Пока этого нет, такие и результаты.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 