Стало известно, восстановится ли Рюдигер к ответному стыку с «Манчестер Сити»

В Испании сообщили о состоянии центрального защитника «Реала» Антонио Рюдигера.

1 февраля немец травмировался в матче с «Эспаньолом» (0:1).

У него травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Сообщалось, что Рюдигер пропустит около трех недель.

По информации AS, восстановление игрока «Реала» проходит хорошо. Есть вероятность, что он сможет сыграть в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Решение примет тренерский штаб совместно с врачами.