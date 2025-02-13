Стало известно, восстановится ли Рюдигер к ответному стыку с «Манчестер Сити»

В Испании сообщили о состоянии центрального защитника «Реала» Антонио Рюдигера.
- 1 февраля немец травмировался в матче с «Эспаньолом» (0:1).
- У него травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
- Сообщалось, что Рюдигер пропустит около трех недель.
По информации AS, восстановление игрока «Реала» проходит хорошо. Есть вероятность, что он сможет сыграть в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Решение примет тренерский штаб совместно с врачами.
- Рюдигер уже пропустил кубковую игру с «Леганесом» (3:2), дерби с «Атлетико» (1:1) и первый стык с «Сити» (3:2).
- Ответная встреча с действующим чемпионом АПЛ состоится на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля.