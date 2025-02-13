Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, восстановится ли Рюдигер к ответному стыку с «Манчестер Сити»

Стало известно, восстановится ли Рюдигер к ответному стыку с «Манчестер Сити»

В Испании сообщили о состоянии центрального защитника «Реала» Антонио Рюдигера.

  • 1 февраля немец травмировался в матче с «Эспаньолом» (0:1).
  • У него травма двуглавой мышцы бедра правой ноги.
  • Сообщалось, что Рюдигер пропустит около трех недель.

По информации AS, восстановление игрока «Реала» проходит хорошо. Есть вероятность, что он сможет сыграть в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Решение примет тренерский штаб совместно с врачами.

  • Рюдигер уже пропустил кубковую игру с «Леганесом» (3:2), дерби с «Атлетико» (1:1) и первый стык с «Сити» (3:2).
  • Ответная встреча с действующим чемпионом АПЛ состоится на «Сантьяго Бернабеу» 19 февраля.

Источник: AS

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

13.02.2025 18:18
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 