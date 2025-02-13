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«Локомотив» рассмотрит покупку Сергеева летом

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев не покинет самарскую команду в зимнее трансферное окно.

Интерес к игроку проявляет «Локомотив» и не исключается, что переговоры между клубами состоятся уже перед началом следующего сезона.

У руководства московского клуба есть ряд факторов, который вызывают опасения по поводу возможного трансфера Сергеева. Один из них – высокая сумма отступных в контракте Сергеева. Она составляет 1 миллиард рублей (10,2 миллиона евро).

  • 29-летний Сергеев летом перешел в «Крылья Советов» из «Зенита» за 2 миллиона евро.
  • В этом сезоне он провел за самарский клуб 13 матчей, забил 3 гола. До трансфера он сыграл в начале сезона в 5 встречах за «Зенит», сделал 1 ассист.
  • Контракт форварда с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в 3 миллиона евро.

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Источник: «Спорт день за днём»

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13.02.2025 10:16
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Комментарии (7)
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VPERDIV SPARTAK
1739431643
По моему Иван уже всё, созрел
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SLADE2019
1739434883
Можно и летом, да только хороший нападающий Локомотиву сейчас нужен.
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Цугундeр
1739436397
Судя по недавним самарским коллизиям, Ванечке надо и оттуда сдрискивать..( А толк от него везде есть. И будет.
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Красногорск_Фан
1739436803
Качественный нападающий. Но его ли клуб Локо и будет ли он играть с энтузиазмом? Кстати. чем он по фактуре отличается от Сулейманова? Такой же плотный и бородатый полировщик, ну разве что в клубе с большей конкуренцией. Так глядишь у них конкуренция будет за привычные обязанности
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krasenkowbor
1739437053
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «серебряный прогноз сервис». 12 лет ему! Сайт на первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Romeo 123
1739447768
Да кому этот шлак нужен , он деревянный
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neim
1739457012
Так а чего Локомотив при переходе Сергеева в Крылья не подсуетился ?
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