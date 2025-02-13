«Локомотив» рассмотрит покупку Сергеева летом

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев не покинет самарскую команду в зимнее трансферное окно.

Интерес к игроку проявляет «Локомотив» и не исключается, что переговоры между клубами состоятся уже перед началом следующего сезона.

У руководства московского клуба есть ряд факторов, который вызывают опасения по поводу возможного трансфера Сергеева. Один из них – высокая сумма отступных в контракте Сергеева. Она составляет 1 миллиард рублей (10,2 миллиона евро).