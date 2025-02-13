«Локомотив» рассмотрит покупку Сергеева летом

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев не покинет самарскую команду в зимнее трансферное окно.
Интерес к игроку проявляет «Локомотив» и не исключается, что переговоры между клубами состоятся уже перед началом следующего сезона.
У руководства московского клуба есть ряд факторов, который вызывают опасения по поводу возможного трансфера Сергеева. Один из них – высокая сумма отступных в контракте Сергеева. Она составляет 1 миллиард рублей (10,2 миллиона евро).
- 29-летний Сергеев летом перешел в «Крылья Советов» из «Зенита» за 2 миллиона евро.
- В этом сезоне он провел за самарский клуб 13 матчей, забил 3 гола. До трансфера он сыграл в начале сезона в 5 встречах за «Зенит», сделал 1 ассист.
- Контракт форварда с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в 3 миллиона евро.