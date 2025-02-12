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  • Мостовой пожаловался на одиночество: «Есть чувство несчастья»

Мостовой пожаловался на одиночество: «Есть чувство несчастья»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой чувствует себя одиноким.

– Ты чувствуешь себя счастливым?

– Как раз в последнее время стал все чаще об этом задумываться. Наверное, не всегда. Вроде бы все есть: играю в топ-клубе, близкие все здоровы, все есть. Но иногда есть чувство несчастья – думаю, оно связано с одиночеством.

Раньше я кайфовал с него. Думал про женатых: «Вот дураки, от чего отказываетесь?». В прошлом году взгляды поменялись – как раз в тот период, когда не мог уснуть.

– С чем связано твое одиночество?

– Я давно живу один. Раньше многие говорили: «До 30 лет даже не думай, наслаждайся». Сейчас же могу погрустить. Мне может резко понравиться человек, но фитиль быстро гаснет. Пока не могу найти человека, который зацепил бы меня на 100 процентов.

Надеюсь, я найду.

– Раньше на 100 процентов никто не цеплял?

– У меня были отношения, я не могу сказать ничего плохого про свою бывшую девушку. Мне было очень комфортно, но, наверное, у меня не было чувства «Все, она точно станет моей женой». Возможно, это и нормально – никто же не знает, что будет дальше.

– Готов к изменению статуса в ближайшее время?

– Да, пора уже. Хотя, может, когда попаду в этот статус, расхочу, ха-ха.

Раньше я искал какие-то отношения, ставил лайки в соцсетях, мог что-то написать. Сейчас может полететь лишь случайный лайк, что-то специально листать – пройденный этап.

  • 27-летний Мостовой в «Зените» с 2019 года.
  • Игрок стоит 4 миллиона евро.
  • За сборную России у Мостового 16 матчей, 3 гола.

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Источник: Спортс

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Комментарии (7)
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1739376965
Уже привык жить для себя.
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DOCTOR PENALTY
1739377125
И как только тебя угораздило с такой "царской" фамилией быть одиноким. (( ) **
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Cleaner
1739379405
Мостовой: - У меня запой от одиночества По ночам я слышу голоса…
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tushkanlz
1739379424
Дурашка, не откровенничай НИКОГДА с "журналюгами" - икнётся и не раз. Ещё и "коментов" получишь мешок..."гивна".
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Mirak92
1739380620
Да кому ты на..й нужен, у тебя Эго ****..шего и синебот ты безмозглый
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