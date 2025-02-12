«Хочу уехать»: Сперцян ответил, почему до сих пор не покинул «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подтвердил желание уехать в Европу.
– На днях СМИ писали про интерес к тебе со стороны «Лидса».
– Было, да, этой зимой. Несколько недель назад, не под конец окна.
– В Чемпионшип бы пошeл?
– Почему нет? Они, скорее всего, выйдут в АПЛ, идут на первом месте. Но и «Краснодар» идeт на первом месте.
Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять. Этой зимой вот именно такого не было.
- 24-летний уроженец Ставрополя всю карьеру проводит в родном клубе.
- У него 133 матча за «Краснодар», 39 голов, 28 ассистов.
- Контракт до 2026 года.