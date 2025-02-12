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  • «Хочу уехать»: Сперцян ответил, почему до сих пор не покинул «Краснодар»

«Хочу уехать»: Сперцян ответил, почему до сих пор не покинул «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подтвердил желание уехать в Европу.

– На днях СМИ писали про интерес к тебе со стороны «Лидса».

– Было, да, этой зимой. Несколько недель назад, не под конец окна.

– В Чемпионшип бы пошeл?

– Почему нет? Они, скорее всего, выйдут в АПЛ, идут на первом месте. Но и «Краснодар» идeт на первом месте.

Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять. Этой зимой вот именно такого не было.

  • 24-летний уроженец Ставрополя всю карьеру проводит в родном клубе.
  • У него 133 матча за «Краснодар», 39 голов, 28 ассистов.
  • Контракт до 2026 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (3)
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subbotaspartak
1739371431
Стрельнуть надо на 1 место, поднять цену... Стрелков много...
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Мордаванин
1739372512
сиди налавке жди ушами шевели шпана стврпольская
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BRAZILES
1739373243
кому ты нужен в европе ------ разговоры пустые ---полировщиков лавочки и без тебя хватает
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