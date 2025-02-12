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  • Стало известно, какую сумму «Локомотив» получил от «РЖД» в 2024 году

Стало известно, какую сумму «Локомотив» получил от «РЖД» в 2024 году

Раскрыты доходы «Локомотива» за 2024 год.

«Из отчетности следует, что за прошлый год клуб заработал 6,7 миллиарда рублей.

Большую часть выручки составил доход от рекламы, а также средства спонсоров – 5,54 миллиарда рублей. Это почти на миллиард рублей меньше, чем за 2023 год.

При этом в отчетности указано, что 84% дохода от рекламы и спонсоров составили средства ОАО «РЖД» – это примерно 4,65 миллиарда рублей. При этом в 2023 году компания заплатила московскому клубу 5,85 миллиарда рублей.

Продажа прав на трансляции принесла «Локомотиву» 767,2 миллиона рублей. Доход от продажи билетов и абонементов вырос почти на 20% – до 235,3 миллиона рублей. Выручка от продажи сувенирной продукции возросла в 2,3 раза и составила 116 миллионов рублей», – написал источник.

  • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
  • Команда не становилась чемпионом с 2018 года.
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «РБ Спорт»

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