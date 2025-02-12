Стало известно, что сказал Галицкий игрокам «Краснодара» после упущенного чемпионства

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вспомнил эмоции от упущенного в мае чемпионства.

«Краснодар» в минувшем сезоне претендовал на титул вплоть до 30-го тура.

Команда финишировала 2-й.

«Краснодар» сейчас лидирует в РПЛ.

– Вы были в пяти минутах от золота, пусть и не всe зависело от вас. Долго это сидело в голове?

– Тяжело было это всe переварить, я не спал после матча. Но я почти сразу поймал себя на мысли, что чемпионство мы проиграли не в 30-м туре. Я вспоминал матчи, где мы теряли очки – с «Рубином» дома и так далее. Время не вернуть, конечно. Повторюсь, зато опыт приобрели.

– Сергей Николаевич заходил после игры?

– Да. Сказал то же самое, что проиграли мы не сейчас.