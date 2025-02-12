Червиченко назвал два условия для чемпионства «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко практически не верит в чемпионство команды.

«У «Спартака» может получиться чемпионство, только если «Зенит» и «Краснодар» продолжат цирковую серию, а у самого его будет залетать невероятное – как у Манфреда Угальде.

Только в таком ракурсе у «Спартака» может случиться. У «Спартака» есть шанс на титул только на дурачка. Логически, статистически – никаких шансов», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.