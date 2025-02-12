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Червиченко назвал два условия для чемпионства «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко практически не верит в чемпионство команды.

«У «Спартака» может получиться чемпионство, только если «Зенит» и «Краснодар» продолжат цирковую серию, а у самого его будет залетать невероятное – как у Манфреда Угальде.

Только в таком ракурсе у «Спартака» может случиться. У «Спартака» есть шанс на титул только на дурачка. Логически, статистически – никаких шансов», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • «Спартак» отстает от лидеров на 2 очка.
  • Команда не брала чемпионство с 2017 года.
  • Сезон возобновится 28 февраля.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (2)
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Вот как раз статистически шансы есть,балбес! Вот логически-сложнее.
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