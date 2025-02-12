«Зенит» официально уступил «Спартаку» звание народной команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев согласился, что «Спартак» – народная команда.
«Я не хочу оспаривать высокие звания «Спартака» – это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях. Главное, чтобы футбол был зрелищным.
У «Зенита» свое название, и мы не претендуем на звание народной команды. Пускай оно останется за «Спартаком», – сказал Медведев.
- Накануне «Зенит» победил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ (3:0).
- «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
- Команды борются за чемпионство в этом сезоне.