«Зенит» официально уступил «Спартаку» звание народной команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев согласился, что «Спартак» – народная команда.

«Я не хочу оспаривать высокие звания «Спартака» – это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях. Главное, чтобы футбол был зрелищным.

У «Зенита» свое название, и мы не претендуем на звание народной команды. Пускай оно останется за «Спартаком», – сказал Медведев.