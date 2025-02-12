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  • «Зенит» официально уступил «Спартаку» звание народной команды

«Зенит» официально уступил «Спартаку» звание народной команды

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев согласился, что «Спартак» – народная команда.

«Я не хочу оспаривать высокие звания «Спартака» – это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях. Главное, чтобы футбол был зрелищным.

У «Зенита» свое название, и мы не претендуем на звание народной команды. Пускай оно останется за «Спартаком», – сказал Медведев.

  • Накануне «Зенит» победил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ (3:0).
  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.
  • Команды борются за чемпионство в этом сезоне.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (17)
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DMитрий
1739351351
Фуф, как гора с плеч! Пусть спартак остается народной приземленной командой, а у «Зенита» свое название, мы чуть повыше будем - точкой небесной сферы, расположенной над головой наблюдателя.
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VVM1964
1739351926
"У «Зенита» свое название" - позор российского футбола !!! Смиритесь с этим фактом болельщики Зенита - даже уже Медведев это признал !!! )))...
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Спартачище
1739352378
Несмотря на потуги болотного миньенеджмента вчера и 100 болотных недоумков не набралось Даже в питере кроме газпромовских обоссышей это посмешище никому не интересно
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...короче
1739352983
...не тебе и не тебе подобным решать, кто и каких эпитетов заслуживает в нашем футболе. Эпитеты рождаются, как народные пословицы и не спрашивают, чего-либо позволения. Жди чемпа, и прислушивайся к голосу стадионов)...
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Тинез Розоп
1739353387
Заслуженное звание Позор Российского футбола Медведеву в Кремле будут вручать…
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Азбука
1739353752
Правильно хоккеист сказал. Нельзя жить в чужих нарративах, когда одна команда "народная", а остальные "антинародные" что ли? Как там болельщики ЦСКА, Динамо, Локомотива, и других команд из разных городов России? Вы оказывается инородное тело в своей стране. Когда-то один тупой журналюга и болела одной команды унизил всех остальных болельщиков прочих команд, а СМИ подхватили и размножили. "Футбольная столица" звание переходящее. Вот выиграет чемпионат Краснодар и станет футбольной столицей.
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ziborock
1739355394
И без их уступок все ясно было!
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subbotaspartak
1739355711
Ну и ладно
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Antoshka2015
1739356977
Вчера Спартак соснул жёстко, спасибо надо говорить Станковичу, придурку
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Вомбат
1739357151
Оказывается то, что говорит Медведев, это теперь называется "официально". Типа "Зенит официально предложил российским СМИ не питаться птичьим пометом."
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