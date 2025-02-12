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Реакция «Химок» на информацию о бойкоте игроков

Пресс-служба «Химок» прокомментировала новость, что игроки размышляют о бойкоте из-за задержки зарплаты.

«Никаких отклонений от штатного графика работы нет, приступили к третьему сбору, готовимся к трем оставшимся контрольным матчам против «Кайрата», «КАМАЗа» и «Пари НН».

Финансовая составляющая – внутреннее дело клуба, еe не комментируем. Все контрактные обязательства исполнялись, исполняются и будут исполняться», – сообщили химчане.

  • Куратор клуба Туфан Садыгов – фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
  • Предприниматель отпущен под залог.
  • «Химки» находятся на сборе в Турции.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (2)
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Александр.Т.
1739349388
А где это х р е н , депутат или кто там все за Химки топил на бозрыкина в прокуратуру заявы писал. Который говорил что что футболисты Химок в золотой обёртке куда он сейчас пропал то?
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Гор--google
1739354174
Сейчас ребята на халяву в Турции пожалеют,потренеруются,чисто для себя,что бы по прибытию домой свалить в другой клуб. Это будет им,руководству,ответ на ,,их внутренние дела финансовые,,.Свалят,и правильно сделают.
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