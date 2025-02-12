Реакция «Химок» на информацию о бойкоте игроков

Пресс-служба «Химок» прокомментировала новость, что игроки размышляют о бойкоте из-за задержки зарплаты.

«Никаких отклонений от штатного графика работы нет, приступили к третьему сбору, готовимся к трем оставшимся контрольным матчам против «Кайрата», «КАМАЗа» и «Пари НН».

Финансовая составляющая – внутреннее дело клуба, еe не комментируем. Все контрактные обязательства исполнялись, исполняются и будут исполняться», – сообщили химчане.