Реакция «Химок» на информацию о бойкоте игроков

Пресс-служба «Химок» прокомментировала новость, что игроки размышляют о бойкоте из-за задержки зарплаты.
«Никаких отклонений от штатного графика работы нет, приступили к третьему сбору, готовимся к трем оставшимся контрольным матчам против «Кайрата», «КАМАЗа» и «Пари НН».
Финансовая составляющая – внутреннее дело клуба, еe не комментируем. Все контрактные обязательства исполнялись, исполняются и будут исполняться», – сообщили химчане.
- Куратор клуба Туфан Садыгов – фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
- Предприниматель отпущен под залог.
- «Химки» находятся на сборе в Турции.