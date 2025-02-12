Ахметов: «Статус в «Зените» меня не устраивает»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов недоволен количеством игровой практики.

«Статус в команде? Не устраивает. Хочется играть больше, приносить команде больше пользы. Я стараюсь показывать свои лучшие качества. Надеюсь, буду получать больше времени и приносить больше пользы.

Предложения уйти? Я никуда не хотел уйти, хочу остаться здесь и доказывать свою состоятельность, работать. На будущее загадывать не хочу, всe по воле всевышнего: как будет, так и будет», – сказал Ахметов.