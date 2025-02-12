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Ахметов: «Статус в «Зените» меня не устраивает»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов недоволен количеством игровой практики.

«Статус в команде? Не устраивает. Хочется играть больше, приносить команде больше пользы. Я стараюсь показывать свои лучшие качества. Надеюсь, буду получать больше времени и приносить больше пользы.

Предложения уйти? Я никуда не хотел уйти, хочу остаться здесь и доказывать свою состоятельность, работать. На будущее загадывать не хочу, всe по воле всевышнего: как будет, так и будет», – сказал Ахметов.

  • «Зенит» купил Ахметова год назад у «Краснодара».
  • В этом сезоне у Ильзата 9 матчей.
  • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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Источник: «Советский спорт»

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Комментарии (5)
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andrei-sarap-yandex
1739342502
а постоянные травмы тебе мешают АХМЕТОВ...тебя не ждут сразу после травмы в игру
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Max-Min-vkontakte
1739342586
когда-то это я уже слышал. Ах да, в Краснодаре, вспомнил)
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DMитрий
1739342684
По воле кого...? Павла что-ли? Тогда в камеди, хоть постебутся. По воле всевышнего ты занимаешь ровно то место в команде, на которое способен (без всякой не приязни, только объективно) и время игры дается ровно под это качество. Пару неплохих матчей не даёт возможность быть стабильным игроком старта. Вот уйдет Вендел, похоже Ду Кейроса тоже не оставят и вот шансик на место под солнцем. А так если что, по воле всевышнего можно и в Китай.
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Foxitkuban
1739343247
Когда-то очень талантливый игрок, но частые травмы и неправильные трансферные решения, поставили крест на карьере. Сейчас только если уходить в средняк и там доказывать, если опять не сломается.
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7:1
1739343464
со скамейки краснодара - на скамейку зенита. ну хоть чемпионом стал, как и хотел. выходить в основе точно не получится, будешь играть в кубке. хотя и там так знатно обосрался в апреле, когда спартаг нас в клочья порвал в первом тайме. просто зенит был без центра, когда ахметов был на поле. чудом выиграли, благодаря педро, но больше я такого видеть не хочу.
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