Болельщики «Зенита» возмущены тратами «Спартака»: «Страшно подумать, сколько на эти деньги можно построить школ, больниц»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало постироничный пост на тему трансферных трат «Спартака».

«Спартак», которым владеет компания, выкачивающая нефть из недр нашей с вами страны, потратил на трансферы в этом сезоне больше 6 миллиардов рублей. И планирует еще.

Страшно подумать, сколько на эти деньги можно было построить школ, больниц, а самое главное – раздать пенсионерам, которые то и дело страдают от трансферов «Зенита». Социальная ответственность бизнеса – она такая.

И это все без еврокубков и перспектив на какой-либо трофей, кроме Зимнего кубка.

Но в газетах с петухом и блогах за авторством этих же птиц про такое, конечно, писать не будут.

А виноват во всем, разумеется, «Газпром», – написали петербуржцы.