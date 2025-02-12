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  • Болельщики «Зенита» возмущены тратами «Спартака»: «Страшно подумать, сколько на эти деньги можно построить школ, больниц»

Болельщики «Зенита» возмущены тратами «Спартака»: «Страшно подумать, сколько на эти деньги можно построить школ, больниц»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало постироничный пост на тему трансферных трат «Спартака».

«Спартак», которым владеет компания, выкачивающая нефть из недр нашей с вами страны, потратил на трансферы в этом сезоне больше 6 миллиардов рублей. И планирует еще.

Страшно подумать, сколько на эти деньги можно было построить школ, больниц, а самое главное – раздать пенсионерам, которые то и дело страдают от трансферов «Зенита». Социальная ответственность бизнеса – она такая.

И это все без еврокубков и перспектив на какой-либо трофей, кроме Зимнего кубка.

Но в газетах с петухом и блогах за авторством этих же птиц про такое, конечно, писать не будут.

А виноват во всем, разумеется, «Газпром», – написали петербуржцы.

  • «Спартак» зимой потратил на игроков 30 миллионов евро.
  • «Зенит» купил зимой только Луиса Энрике (33 миллиона).
  • Команды борются на чемпионство.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1739340993
Неприятно читать эти строки. Неуместная ирония. "Социальная БЕЗответственность бизнеса (фактически госкомпаний) - она такая". ((( ***
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The only one
1739341336
оба "хороши": что Лукойл, что Газпром...
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NewLife
1739341655
Лукойл -частная компания, Газпром - государственная. Читая такие высеры, остается только сожалеть, что в культурной столице столько необразованного быдла, которое не может понять разницу между своими и чужими деньгами, т.е. между государственным и частным. Однако, видеть, как они заочковали после усиления Спратака, приятно))
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Спартачище
1739342416
Давно уже не удивляюсь что все болотное отродье такое тупое))) это объединение рыгаловка не исключение
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7:1
1739342583
ухаха! подпалили знатно! срочно звоните 01 и говорите, чтобы ехали тушить в тарасятнике!
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Foxitkuban
1739342640
В одной ленте: "Болельщики «Зенита» возмущены тратами «Спартака»" "«Зенит» готовит 30-миллионный трансфер на лето"
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FRZZ
1739342732
В чужом глазу соринку видим, а в своем бревна не замечаем...
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OldenVad
1739343160
Если кто читал новую редакцию нашей конституции (хорошо если 1% найдется), то согласно ей природные ресурсы уже не принадлежат народу. Это чисто для справки. А так как Лукойл полностью частная компания, выводы делайте сами по мере вашей умственной способности. Всем добра!
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ziborock
1739343922
Эти деньги из карманов акционеров Лукойла а не из бюджета России! Болельщик Зенита синоним слову долбо*б!
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SLADE2019
1739345415
Этож какими циниками безмозглыми надо быть, чтобы х...ю такую написать! Деградатобург одним словом этот город должен называться.
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