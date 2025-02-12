Андрей Мостовой назвал две причины, которые помешали Соболеву быстро освоиться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о затянувшейся адаптации Александра Соболева в петербургском клубе. Форвард провел за сине-бело-голубых 11 матчей в РПЛ и не сумел отметиться результативными действиями.

– Почему у Соболева не получилось быстро адаптироваться в Петербурге?

– Психология и отсутствие работы с командой перед переходом в «Зенит».

– Давай остановимся на втором факторе. Почему отстранение от основы «Спартака» так отразилось на форме Соболева, если он проходил сборы с командой?

– Если ты пропускаешь один тренировочный день, тебе требуется два для набора формы. Если пропускаешь две недели – нужно четыре. Когда мы выходим из отпуска, мне кажется, что я мяч трогаю впервые в жизни – так все плохо. К этому нужно относиться с пониманием. Состояние Соболева после зимних сборов уже будет показательным. Например, Вендел в первые полгода был не очень хорош, но резко добавил зимой. Мне тоже стало проще в «Зените» после сборов: и форму набираешь, и в коллективе проводишь гораздо больше времени.

– Перед переходом Соболева ты говорил, что к нему есть вопросы. Задали?

– Мне очень хотелось присутствовать на его первой тренировке в «Зените», но я уехал в сборную. Если серьезно, то в сборной мы не очень много общались – и по «Спартаку» я считал Сашу плохишом. Конечно, у большинства ребят из «Зенита» было похожее отношение, потому что было несколько высказываний, была даже потасовка в Кубке. Перейдя в «Зенит», Саша собрал всю команду в ресторане. С Барриосом они поговорили один на один. Так что все сразу разрешилось, нет никаких проблем.