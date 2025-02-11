Лунев хотел вместо «Зенита» перейти в другой клуб РПЛ в 2016 году

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев вспомнил обстоятельства трансфера из «Уфы» в «Зенит».

В конце 2016 года петербургский клуб выкупил голкипера за 3,5 миллиона евро.

Лунев провел в «Зените» 4,5 сезона, после чего ушел в «Байер» в качестве свободного агента.

– Изначально был интерес от «Рубина». Но я побоялся рассказать о нем Газизову.

– Почему?

– Между Казанью и Уфой всегда было соперничество. Камилыч бы меня просто разорвал. Прошло немного времени, и появились «Зенит» и «Краснодар». Лично я больше склонялся ко второму варианту.

– Из-за чего?

– В «Зените» тогда играли Керж и Лодыга. На тот момент Миша выглядел стабильнее, но Юра почему-то чаще выходил в старте. Меня смущала эта неразбериха.

– Но в итоге ты все равно выбрал «Зенит».

– Рассказываю дальше. После матча в Питере ко мне подошел Газизов: «Ну че, в «Зенит» поедешь?» – «Если честно, больше хочу в «Краснодар». – «Ну ладно, обсудим». Наступила зимняя пауза, начались переговоры.

Стоит сказать, что Гончаренко тогда ушел в ЦСКА. Если бы Виктор Михалыч остался до конца сезона, я бы тоже, скорее всего, доиграл его в «Уфе». Но случилось так, как случилось.

– Перед трансфером в «Зенит» Довбне не звонил?

– Набрал Сереге Нарубину! Выбирая между «Зенитом» и «Краснодаром», я мыслил немного романтическими категориями – в какой из этих команд я оставлю больший след и смогу войти в историю?

Но Наруба своим советом спустил меня с небес на землю: «Андрюх, в историю футбола войдут только два игрока – Пеле и Марадона. Ну, может еще Роналду и Месси. Остальных со временем забудут».

– У Нарубина получилось более развернуто, чем у Довбни.

– Ага. Но даже несмотря на эти вроде бы мудрые слова, я все равно хотел в «Краснодар». Решающую роль в выборе «Зенита» сыграла встреча с их спортивным директором Антоном Евменовым.

На ней я высказал все свои переживания насчет конкуренции между Лодыгиным и Кержаковым. Антон меня успокоил: «Мирча [Луческу] – суеверный человек. Миша и правда хорошо играет, но, когда он выходит в старте, команда проигрывает. А когда выходит Юра, пусть он и ошибается, но команда выигрывает. Для Луческу главное – победы». Через несколько дней я подписался с «Зенитом».