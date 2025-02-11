Смородская сказала, какую линию нужно усилить «Локомотиву»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о необходимости усиления состава московской команды.

«Локомотиву» необходимо усилить атаку. Сейчас нападающие немного слабоваты.

Батраков – фланговый футболист. Больше не назову игроков, кто будет забивать. Воробьев и Сулейманов меня не убеждают», – сказала Смородская.