Смородская сказала, какую линию нужно усилить «Локомотиву»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о необходимости усиления состава московской команды.
«Локомотиву» необходимо усилить атаку. Сейчас нападающие немного слабоваты.
Батраков – фланговый футболист. Больше не назову игроков, кто будет забивать. Воробьев и Сулейманов меня не убеждают», – сказала Смородская.
- «Локо» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
- Этой зимой клуб подписал только двух игроков из дзержинского «Арсенала».
- Сообщалось, что москвичи не смогли договориться по пяти форвардам – Стив Мунье («Аугсбург»), Мохамед Байо («Лилль»), Деян Йовелич («Канзаc Сити»), Мирлинд Даку («Рубин»), Сандро Куленович («Динамо Загреб»).