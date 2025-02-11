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  • Смородская сказала, какую линию нужно усилить «Локомотиву»

Смородская сказала, какую линию нужно усилить «Локомотиву»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о необходимости усиления состава московской команды.

«Локомотиву» необходимо усилить атаку. Сейчас нападающие немного слабоваты.

Батраков – фланговый футболист. Больше не назову игроков, кто будет забивать. Воробьев и Сулейманов меня не убеждают», – сказала Смородская.

  • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
  • Этой зимой клуб подписал только двух игроков из дзержинского «Арсенала».
  • Сообщалось, что москвичи не смогли договориться по пяти форвардам – Стив Мунье («Аугсбург»), Мохамед Байо («Лилль»), Деян Йовелич («Канзаc Сити»), Мирлинд Даку («Рубин»), Сандро Куленович («Динамо Загреб»).

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Источник: «РБ Спорт»

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