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  • Гурцкая перечислил игроков, которых нужно отчислить из состава «Динамо»

Гурцкая перечислил игроков, которых нужно отчислить из состава «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился впечатлениями от игры «Динамо» в Зимнем кубке РПЛ.

  • Команда проиграла все 3 матча – «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (0:1) и «Ростову» (0:4).
  • Единственный гол был забит динамовцами в собственные ворота.

– У «Динамо» много проблем. Макаров, Скопинцев, Даса, Бальбуэна, Маричаль – я не знаю, что с ними будет в чемпионате, но то, что я видел сейчас… Их всех надо отчислять.

Я не хотел подбирать оскорбительные эпитеты по игре Скопинцева и Макарова, но у меня не хватает лексикона, чтобы как-то выразить их игру. Особенно игру Макарова.

Я не знаю, что за настроение у него, но два игрока реально очень сильно расстроили меня – Макаров и Зиньковский. Сильно расстраивает, что у них такое отношение к делу.

– Это сборы.

– Сборы же для всех, не только для этих двух игроков. Но видно, что Макаров не хочет играть.

– Вы считаете, он хочет уйти?

– Он не хочет уйти, от такой зарплаты я не уверен, что кто-то хочет уйти.

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Источник: «Это футбол, брат!»

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10.02.2025 20:44
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Комментарии (1)
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Кривая да нелёгкая
1739213295
Больно ты грозен) а не тебе решать)
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