Гурцкая перечислил игроков, которых нужно отчислить из состава «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился впечатлениями от игры «Динамо» в Зимнем кубке РПЛ.

Команда проиграла все 3 матча – «Краснодару» (0:1), «Спартаку» (0:1) и «Ростову» (0:4).

Единственный гол был забит динамовцами в собственные ворота.

– У «Динамо» много проблем. Макаров, Скопинцев, Даса, Бальбуэна, Маричаль – я не знаю, что с ними будет в чемпионате, но то, что я видел сейчас… Их всех надо отчислять.

Я не хотел подбирать оскорбительные эпитеты по игре Скопинцева и Макарова, но у меня не хватает лексикона, чтобы как-то выразить их игру. Особенно игру Макарова.

Я не знаю, что за настроение у него, но два игрока реально очень сильно расстроили меня – Макаров и Зиньковский. Сильно расстраивает, что у них такое отношение к делу.

– Это сборы.

– Сборы же для всех, не только для этих двух игроков. Но видно, что Макаров не хочет играть.

– Вы считаете, он хочет уйти?

– Он не хочет уйти, от такой зарплаты я не уверен, что кто-то хочет уйти.