Захарян не думает о возвращении в Россию

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопросы о будущем игрока.

– Арсен сейчас не выходит на поле, хотя попадает в заявку. Не переживает по этому поводу?

– Он относится к этому профессионально. Готов работать, доказывать. Думаю, терпение и труд все перетрут.

– Он точно останется в «Сосьедаде» зимой?

– Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию.

Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом.

Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть?

Слава богу, здоровье нормальное сейчас. Осталось набрать кондиции, почувствовать игровой тонус, и всe будет хорошо.