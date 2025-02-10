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Захарян не думает о возвращении в Россию

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопросы о будущем игрока.

– Арсен сейчас не выходит на поле, хотя попадает в заявку. Не переживает по этому поводу?

– Он относится к этому профессионально. Готов работать, доказывать. Думаю, терпение и труд все перетрут.

– Он точно останется в «Сосьедаде» зимой?

– Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию.

Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом.

Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть?

Слава богу, здоровье нормальное сейчас. Осталось набрать кондиции, почувствовать игровой тонус, и всe будет хорошо.

  • В 2023 году «Сосьедад» выкупил Захаряна у «Динамо» за 13 млн евро.
  • В дебютном сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
  • В этом сезоне он поучаствовал только в 1 игре из-за нескольких травм.

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Источник: «Матч ТВ»

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