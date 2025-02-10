Захарян не думает о возвращении в Россию

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопросы о будущем игрока.
– Арсен сейчас не выходит на поле, хотя попадает в заявку. Не переживает по этому поводу?
– Он относится к этому профессионально. Готов работать, доказывать. Думаю, терпение и труд все перетрут.
– Он точно останется в «Сосьедаде» зимой?
– Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию.
Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом.
Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть?
Слава богу, здоровье нормальное сейчас. Осталось набрать кондиции, почувствовать игровой тонус, и всe будет хорошо.
- В 2023 году «Сосьедад» выкупил Захаряна у «Динамо» за 13 млн евро.
- В дебютном сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
- В этом сезоне он поучаствовал только в 1 игре из-за нескольких травм.