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Генич проанализировал проблемы Соболева в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игровых проблемах форварда «Зенита» Александра Соболева.

«У Семака другие мотивы по Александру Соболеву. Первоначальной задачей является не то, чтобы он забивал, а встроить его в игру. Голы – лишь приятный бонус.

Семаку важно, чтобы он был в нужном месте в нужное время, был в створе, чтобы он правильно участвовал в комбинационной игре.

Задача – донести до Соболева, что он должен играть не так, как хотел и мог себе позволить в «Спартаке». С этим пока проблемы.

Здорово, что он начал забивать в предсезонных матчах, да. Но обратите внимание: он не сильно радуется, у него нет чувства удовлетворенности от своей игры.

Если смотреть саму игру, то проблемы очевидны. Он находится совсем без мяча. Семака скорее это напрягает, а не его результативность», – заявил Генич.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (8)
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WILDLING_HRUNDEL
1739202334
Будет забивать сейчас и прилично
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Spartak_forv@
1739203082
Задача Генича-быть говорящей головой и не более того.Лишние функции ей вредят
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Интерес
1739203313
Завтра Соболь совершит первый громкий шаг к реабилитации,единолично разгромив "Спартак".И мы забудем о всякой рыбьей мелочи,типа Халков,Венделов,Глушенковых... ПОкер СЕмака и Миллера устроит.
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...короче
1739205541
...его сейчас и обороной не напрягают, чтоб не дай Бог, в свои ворота не забил, а то совсем сломается)...
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Мордаванин
1739206619
усоболева нет проблем вЗените вот у зенитаесть проблемы с сболевым но это решаемо буквально завтра))
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