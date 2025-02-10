Генич проанализировал проблемы Соболева в «Зените»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался об игровых проблемах форварда «Зенита» Александра Соболева.
«У Семака другие мотивы по Александру Соболеву. Первоначальной задачей является не то, чтобы он забивал, а встроить его в игру. Голы – лишь приятный бонус.
Семаку важно, чтобы он был в нужном месте в нужное время, был в створе, чтобы он правильно участвовал в комбинационной игре.
Задача – донести до Соболева, что он должен играть не так, как хотел и мог себе позволить в «Спартаке». С этим пока проблемы.
Здорово, что он начал забивать в предсезонных матчах, да. Но обратите внимание: он не сильно радуется, у него нет чувства удовлетворенности от своей игры.
Если смотреть саму игру, то проблемы очевидны. Он находится совсем без мяча. Семака скорее это напрягает, а не его результативность», – заявил Генич.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.