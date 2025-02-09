Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков допустил, что в будущем перейдет в европейский клуб.

– Видишь себя в другом клубе, кроме ЦСКА? Были слухи, что можешь уйти в «Динамо».

– Я видел слухи. Но чтобы прям звонили, такого не было. Как и вы, узнаю из прессы всe это. Или, может, вы и выкладывали это? В целом я себя комфортно чувствую в ЦСКА, меня всe устраивает. Может быть, в Европу когда‑нибудь уеду, если будет такая возможность.