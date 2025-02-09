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Обляков прокомментировал интерес со стороны «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков допустил, что в будущем перейдет в европейский клуб.

– Видишь себя в другом клубе, кроме ЦСКА? Были слухи, что можешь уйти в «Динамо».

– Я видел слухи. Но чтобы прям звонили, такого не было. Как и вы, узнаю из прессы всe это. Или, может, вы и выкладывали это? В целом я себя комфортно чувствую в ЦСКА, меня всe устраивает. Может быть, в Европу когда‑нибудь уеду, если будет такая возможность.

  • 26‑летний Обляков провел в нынешнем сезоне 24 матча, забил 4 гола, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
  • Контракт Облякова с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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09.02.2025 20:55
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Комментарии (3)
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Таврида
1739125058
Ваня, ну какая тебе Европа, может только к Кокорину на Кипр.
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