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  • Стало известно, куда отправят бюджетные деньги, предназначавшиеся «Крыльям Советов»

Стало известно, куда отправят бюджетные деньги, предназначавшиеся «Крыльям Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об урезании бюджета «Крыльев Советов».

«Грантовую помощь будем оказывать на бюджетные средства, которые перераспределим с футбольного клуба «Крылья Советов» на науку. Идею предложили сегодня наши уважаемые ученые.

Попросили дать 1% от объема бюджетных средств, направляемых в клуб. На совете по науке и высшему образованию, который прошел после, приняли другое решение – 10%», – написал Федорищев.

  • «Крылья Советов» идут в РПЛ 10-ми.
  • Сейчас команда на сборе в Турции.
  • Федорищев занял пост в 2024 году.

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Источник: «Бомбардир»

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08.02.2025 21:21
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Комментарии (2)
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Борис34684
1739094705
Этот губер подготовил подарок болельщикам, место во второй лиге Крылышкам. Не успел прийти на должность стал с футболом бороться.
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АКС-74У
1739098153
Это только 10%, да ещё погашение долгов Ростеху. И 100 спортивных площадок Федорищев обещал. Остается хоть что-то? Надо конкурс заявок объявить на распределение остатка.
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