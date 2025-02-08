Стало известно, куда отправят бюджетные деньги, предназначавшиеся «Крыльям Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об урезании бюджета «Крыльев Советов».

«Грантовую помощь будем оказывать на бюджетные средства, которые перераспределим с футбольного клуба «Крылья Советов» на науку. Идею предложили сегодня наши уважаемые ученые.

Попросили дать 1% от объема бюджетных средств, направляемых в клуб. На совете по науке и высшему образованию, который прошел после, приняли другое решение – 10%», – написал Федорищев.