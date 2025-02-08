Стало известно, после какого года Тюкавин уедет играть в Саудовскую Аравию

Агент форварда «Динамо» Алексей Сафонов сообщил об интересе к игроку в Европе.

– Были ли контакты с кем‑то из Европы этой зимой?

– Контакты есть, кто‑то звонит. Португальцы были, еще кто‑то. Но это все на уровне разговоров. Официального письма в «Динамо», что вот, готовы заплатить за Костю 20 миллионов, такого не было. О чем дальше разговаривать?

Трансферное окно уже закрылось. Если только ехать в чемпионат Саудовской Аравии, но Тюкавину не 30 лет. Когда будет такой возраст, тогда уедем.