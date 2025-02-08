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  • Стало известно, после какого года Тюкавин уедет играть в Саудовскую Аравию

Стало известно, после какого года Тюкавин уедет играть в Саудовскую Аравию

Агент форварда «Динамо» Алексей Сафонов сообщил об интересе к игроку в Европе.

– Были ли контакты с кем‑то из Европы этой зимой?

– Контакты есть, кто‑то звонит. Португальцы были, еще кто‑то. Но это все на уровне разговоров. Официального письма в «Динамо», что вот, готовы заплатить за Костю 20 миллионов, такого не было. О чем дальше разговаривать?

Трансферное окно уже закрылось. Если только ехать в чемпионат Саудовской Аравии, но Тюкавину не 30 лет. Когда будет такой возраст, тогда уедем.

  • Сейчас Тюкавину 22 году. Соответственно, в Саудовскую Аравию он уедет не раньше 2033 года.
  • Ранее агент Тюкавина Алексей Сафонов сообщил, что летом купить игрока пытался «Спартак».
  • Игрок стоит 16 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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08.02.2025 20:37
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Комментарии (4)
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Artemka444
1739037104
Не стоит и 5 млн. Стоил бы если по 30-40 мячей ложил бы каждый сезон
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Иван Петров 1986
1739042467
Да никуда он не уедет. Наши от кормушки не уходят.
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Cleaner
1739042813
Предложат саудиты зарплату в два раза больше, чем в Динамо и Костя сразу же бегом рванет к шейхам! И правильно сделает!
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