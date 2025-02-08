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  • Литвинов назвал условие для новичков «Спартака», чтобы их приняли в команду

Литвинов назвал условие для новичков «Спартака», чтобы их приняли в команду

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал зимние трансферы команды.

– Успел пообщаться с новичком Ливаем Гарсией?

– Мы ко всем новичкам стараемся относиться одинаково. Понимаем, что это футбольный мир, все меняют команды. Надо тепло встречать и принимать человека, чтобы он быстрее адаптировался в команде. Другая страна, другой менталитет. Честно, всегда по-дружески относимся к ребятам, стараемся, чтобы им было комфортно.

– Есть ли особый ритуал? Может, спеть в караоке?

– Вы уже всe знаете (улыбается). Споют обязательно! Или станцуют, как Саша Довбня. Песню они сами выбирают.

  • Зимой «Спартак» помимо Гарсии уже подписал вратаря Илью Помазуна.
  • Команда находится на сборе в ОАЭ.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: Metaratings

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Комментарии (6)
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Цугундeр
1739027984
)) "Мы ко всем новичкам стараемся относиться одинаково... Споют обязательно! Или станцуют." Белокурая бестия, ведущая за собой полчища розовых абдеритов и темнокожих берсерков, сказал своё веское слово..) Хайль.., х.ле..))
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subbotaspartak
1739030026
Начнём с танцпола, дойдём до гола...
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NewLife
1739032496
Моя дочь Сарочка очень талантлива - она так танцует, так поет ! Она будет либо певицей, либо балериной, как Вы думаете ? Балериной ! О. Вы видели, как она танцует. Нет, я слышал, как она поет))
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