Литвинов назвал условие для новичков «Спартака», чтобы их приняли в команду

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал зимние трансферы команды.

– Успел пообщаться с новичком Ливаем Гарсией?

– Мы ко всем новичкам стараемся относиться одинаково. Понимаем, что это футбольный мир, все меняют команды. Надо тепло встречать и принимать человека, чтобы он быстрее адаптировался в команде. Другая страна, другой менталитет. Честно, всегда по-дружески относимся к ребятам, стараемся, чтобы им было комфортно.

– Есть ли особый ритуал? Может, спеть в караоке?

– Вы уже всe знаете (улыбается). Споют обязательно! Или станцуют, как Саша Довбня. Песню они сами выбирают.