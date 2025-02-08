Ловчев оценил перспективы Мостового в случае назначения в «Спартак»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал, каким тренером стал бы Александр Мостовой для московской команды.

«Мостовой – очень заметная фигура в нашем футболе, и не потому что он все время говорит, а это все печатают. Он заметнейший человек в нашем футболе, и никто ни разу не дал ему возможности тренировать, хотя говорят: «Да какой ты тренер, ты никого не тренировал».

Уверен, что он мог бы хорошему научить, но не так, что он пришел, две игры проиграли и сразу до свидания. Дайте человеку время и материал. Мостовой понимает футбол и смог бы сделать команду.

Могу представить Мостового тренером «Спартака». Нет тренерского опыта? А когда Карпин начинал тренировать «Спартак», у него разве был опыт? Это одно и то же! Только этому дали возможность, а Мостовому не дали», – сказал Ловчев.