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  • Ловчев оценил перспективы Мостового в случае назначения в «Спартак»

Ловчев оценил перспективы Мостового в случае назначения в «Спартак»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал, каким тренером стал бы Александр Мостовой для московской команды.

«Мостовой – очень заметная фигура в нашем футболе, и не потому что он все время говорит, а это все печатают. Он заметнейший человек в нашем футболе, и никто ни разу не дал ему возможности тренировать, хотя говорят: «Да какой ты тренер, ты никого не тренировал».

Уверен, что он мог бы хорошему научить, но не так, что он пришел, две игры проиграли и сразу до свидания. Дайте человеку время и материал. Мостовой понимает футбол и смог бы сделать команду.

Могу представить Мостового тренером «Спартака». Нет тренерского опыта? А когда Карпин начинал тренировать «Спартак», у него разве был опыт? Это одно и то же! Только этому дали возможность, а Мостовому не дали», – сказал Ловчев.

  • С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
  • В ноябре 2024-го он стажировался в «Динамо».
  • У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.

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Источник: Sport24

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Комментарии (19)
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Кривая да нелёгкая
1739011048
Не покажут ни Ловчева ни Мостового по ящику пару недель ! Не напечатают их высеры в СМИ и все забудут про этих упоротых сектантов моментально
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VVM1964
1739011081
С таким же успехом можно порассуждать о перспективах, при моем назначении ! ))...
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Кривая да нелёгкая
1739011139
Валера? Валера не пустомеля как вы, и потому его имя звучит!
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4ekucT911
1739013365
хоть раз бы увидеть журнашл@ху, которая задает подобные вопросы и редактора этого сайта, который с завидным постоянством постит эту дикую х@ету...
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Литейный 4 (returned)
1739014552
По осени попрут физрука балканского ссаными тряпками. Вот и появится вакансия. Гыгыгы
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...короче
1739016016
...достал уже инфо-повод. Ничего ниочём...
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BoevStas1
1739016543
Мостовой мне кажется не вывезет,перелёты и тд...много чего ещё...Это не языком трепать.
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oyabun
1739017301
А Спартак это что игрушка, чтобы дать "потренировать" кому то? Тем более человеку, который совсем никакой в качестве тренера.
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Xesus
1739025965
Александр ждет звонка
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Spartak_forv@
1739026335
Только один взялся за дело,а второй только рассказывает какой он павлин
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