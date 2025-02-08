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Ловчев разочарован игрой спартаковца Зиньковского

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался об Антоне Зиньковском.

  • Вингер не играл за «Спартак» в официальных матчах с 5 ноября.
  • В этом сезоне в его активе 3 ассиста в 13 встречах.

«Что‑то с ним происходит, ни один тренер в него не поверил. Во время матча Станкович именно к нему подошел и что‑то говорил. Это посыл: «Парень, давай, мы все равно от тебя что‑то хотим».

А он в матче с «Динамо» практически ничего не сделал хорошего. Никто не знает, что с ним происходит. Все время нужно вырывать свое место, брать и творить на поле.

Он как будто перестал бороться в «Спартаке» за место в составе», – заявил Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (9)
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Ollegator
1739003904
Надо уходить, хоть так, хоть в аренду.. Выходит на замену - не усиливает, выходит в основе - по сути не играет. Что-то он сдал конкретно. Когда приходил только был совсем другой человек.
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FCSpartakM
1739003906
В смысле никто не знает? Эксперты в голове себе нарисовали футболиста и ждут от него что-то. Он не уровень топ -клуба. Человек умеет играть в футбол только на пространстве, как и многие игроки его типажа. Мирзов тоже не блистал в Спартаке. Пиняев оказывается тоже не мега топ. Да примеров куча.
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SPACE TRUCKIN
1739009083
уже психология похоже...иногда кажется,что он боится сделать что то не так....
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САДЫЧОК
1739011074
Отмороженный старикашка. А, то что ему не дают играть?! Зиньковский отличный футболист(пас, навесы, скорость, дриблинг,точность удара..да, не отрабатывает в защите , но для этого есть левый защитник!), но так бывает не подходит Станковичу.
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FWSPM
1739011725
зиньковский как и многие другие заработав несколько миллионов евро просто бросил играть. Потому что не зачем больше надрываться. Как вы не поймете этой простой вещи? Ему вобще больше не нужно будет работать никогда.
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FWSPM
1739011785
такой менталитет у большинства рос футболистов спасибо за наше сытое детство.
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FWSPM
1739011828
Потому и проигрывают легионерам конкуренцию
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Литейный 4 (returned)
1739014780
Попортили Зиньку. Был перспективным футболистом, пока не пришёл к тушинским. Гыгыгы
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lordmrv
1739016088
Так вроде в товарняке с Астаной у него 3 результативных действия. Или я путаю?
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