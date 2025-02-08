Ловчев разочарован игрой спартаковца Зиньковского

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался об Антоне Зиньковском.

Вингер не играл за «Спартак» в официальных матчах с 5 ноября.

В этом сезоне в его активе 3 ассиста в 13 встречах.

«Что‑то с ним происходит, ни один тренер в него не поверил. Во время матча Станкович именно к нему подошел и что‑то говорил. Это посыл: «Парень, давай, мы все равно от тебя что‑то хотим».

А он в матче с «Динамо» практически ничего не сделал хорошего. Никто не знает, что с ним происходит. Все время нужно вырывать свое место, брать и творить на поле.

Он как будто перестал бороться в «Спартаке» за место в составе», – заявил Ловчев.