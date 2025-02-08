Помазун сделал заявление в связи с дебютом за «Спартак»

Зимний новичок «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями после первого матча за московскую команду.

Вратарь перешел из ЦСКА за 1,2 миллиона евро.

Он дебютировал во вчерашней игре Зимнего кубка РПЛ против «Динамо» (1:0).

– Наверняка прокручивали в голове момент дебюта за «Спартак»?

– Мне два дня назад сказали, что я могу сыграть минут 20, чтобы почувствовать игровой ритм.

Долгое время был без игровой практики, сыграл на чисто, команда выиграла, вышла в финал, супер, двигаемся дальше.

– Несколько хороших спасений вы совершили. Придает ли это уверенность для будущих матчей?

– Конечно, приятно, что отыграл на ноль, самое главное, что команда выиграла.