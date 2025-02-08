Помазун сделал заявление в связи с дебютом за «Спартак»

Зимний новичок «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями после первого матча за московскую команду.
- Вратарь перешел из ЦСКА за 1,2 миллиона евро.
- Он дебютировал во вчерашней игре Зимнего кубка РПЛ против «Динамо» (1:0).
– Наверняка прокручивали в голове момент дебюта за «Спартак»?
– Мне два дня назад сказали, что я могу сыграть минут 20, чтобы почувствовать игровой ритм.
Долгое время был без игровой практики, сыграл на чисто, команда выиграла, вышла в финал, супер, двигаемся дальше.
– Несколько хороших спасений вы совершили. Придает ли это уверенность для будущих матчей?
– Конечно, приятно, что отыграл на ноль, самое главное, что команда выиграла.