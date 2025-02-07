Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Агенты Винисиуса отвергли первое предложение «Реала» по новому контракту

Агенты Винисиуса отвергли первое предложение «Реала» по новому контракту

Агенты бразильского вингера Винисиуса провели встречу с представителями «Реала» с целью обсуждения нового контракта. Однако представителей футболиста не устроили предложенные клубом финансовые условия.

Первый официальный контакт между сторонами был для понимания намерений друг друга. Летом ожидаются более интенсивные обсуждения.

В «Реале» понимают, что переговоры будут непростыми, однако клуб не намерен делать что-то безумное и отступать от утвержденной шкалы зарплат.

  • Текущий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.
  • В этом сезоне 24-летний бразилец провел за мадридский клуб 28 матчей, забил 16 голов, отдал 10 передач.
  • Он выступает в испанском клубе с лета 2018 года.

Новости по теме
Мбаппе высказался о своем первом мадридском дерби 1
Названы топ-клубы, которые следят за Родриго из «Реала» 4
«Реал» нацелился на защитника «Арсенала» 6
Источник: Relevo

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

07.02.2025 21:07
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 