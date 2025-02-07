Агенты Винисиуса отвергли первое предложение «Реала» по новому контракту

Агенты бразильского вингера Винисиуса провели встречу с представителями «Реала» с целью обсуждения нового контракта. Однако представителей футболиста не устроили предложенные клубом финансовые условия.

Первый официальный контакт между сторонами был для понимания намерений друг друга. Летом ожидаются более интенсивные обсуждения.

В «Реале» понимают, что переговоры будут непростыми, однако клуб не намерен делать что-то безумное и отступать от утвержденной шкалы зарплат.