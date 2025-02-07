«Динамо» готово вернуть Захаряна, но при одном условии

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, в каком случае московский клуб вернет Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».
– Захаряна замучили травмы, а многие эксперты ставят под сомнение правильность перехода в Испанию. Вы рассматриваете вариант с арендой Арсена?
– Я желаю Арсену как можно скорее избавиться от травм и вернуться на футбольное поле.
Что касается его возвращения, то «Динамо» – родной дом для Арсена. Если обстоятельства сложатся таким образом, что у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его у себя.
Из общения с Арсеном знаю, что все его мысли устремлены на то, чтобы показать себя в Ла Лиге.
- В 2023 году «Сосьедад» выкупил Захаряна за 13 млн евро.
- В дебютном сезоне полузащитник забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
- В этом сезоне он поучаствовал только в 1 игре из-за нескольких травм.