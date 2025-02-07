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«Динамо» готово вернуть Захаряна, но при одном условии

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, в каком случае московский клуб вернет Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».

– Захаряна замучили травмы, а многие эксперты ставят под сомнение правильность перехода в Испанию. Вы рассматриваете вариант с арендой Арсена?

– Я желаю Арсену как можно скорее избавиться от травм и вернуться на футбольное поле.

Что касается его возвращения, то «Динамо» – родной дом для Арсена. Если обстоятельства сложатся таким образом, что у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его у себя.

Из общения с Арсеном знаю, что все его мысли устремлены на то, чтобы показать себя в Ла Лиге.

  • В 2023 году «Сосьедад» выкупил Захаряна за 13 млн евро.
  • В дебютном сезоне полузащитник забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
  • В этом сезоне он поучаствовал только в 1 игре из-за нескольких травм.

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Источник: Sport24

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Комментарии (2)
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Александр.Т.
1738935498
Не удачный трансфер для Реала Сосьедата
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fakeid
1738940774
в своё время он был в зените, но от него отказались и отпустили на все 4 стороны. зачем он опять динаме? продали, перекрестились и забыли.
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