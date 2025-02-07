«Динамо» готово вернуть Захаряна, но при одном условии

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, в каком случае московский клуб вернет Арсена Захаряна из «Реал Сосьедада».

– Захаряна замучили травмы, а многие эксперты ставят под сомнение правильность перехода в Испанию. Вы рассматриваете вариант с арендой Арсена?

– Я желаю Арсену как можно скорее избавиться от травм и вернуться на футбольное поле.

Что касается его возвращения, то «Динамо» – родной дом для Арсена. Если обстоятельства сложатся таким образом, что у него появится желание вернуться, то мы всегда рады видеть его у себя.

Из общения с Арсеном знаю, что все его мысли устремлены на то, чтобы показать себя в Ла Лиге.