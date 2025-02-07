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Названы топ-клубы, которые следят за Родриго из «Реала»

К вингеру «Реала» Родриго есть интерес со стороны ряда топ-клубов. Игрока высоко ценят «ПСЖ», «Манчестер Сити», а особенно клубы из Саудовской Аравии.

Сообщается, что прошлым летом мадридцы отклонили все предложения по 24-летнему игроку сборной Бразилии. В клубе счтиают Родриго неотъемлемой частью проекта «Реала», поэтому он не должен покинуть команду.

  • Родриго провел в этом сезоне 30 матчей за «Реал», забил 12 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.
  • Контракт бразильца с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии (4)
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DeStar
1738924444
по мне лучше уж вини продать да вини быстрее, по технике наверное лучше в остальном родриго не хуже вини, и тоже при этом шустрый, с отличным ударом, командный игрок и в защите отрабатывает учитывая что есть и так быстрый мбаппе, с ударом лучше чем у вини.. Бесит что все трое это игроки левого фланга, сложно будет им ужиться..
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Spartak_forv@
1738935229
Родриго в новом году вообще преобразился.На высочайшем уровне играет
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