Названы топ-клубы, которые следят за Родриго из «Реала»

К вингеру «Реала» Родриго есть интерес со стороны ряда топ-клубов. Игрока высоко ценят «ПСЖ», «Манчестер Сити», а особенно клубы из Саудовской Аравии.

Сообщается, что прошлым летом мадридцы отклонили все предложения по 24-летнему игроку сборной Бразилии. В клубе счтиают Родриго неотъемлемой частью проекта «Реала», поэтому он не должен покинуть команду.