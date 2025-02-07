Названы топ-клубы, которые следят за Родриго из «Реала»

К вингеру «Реала» Родриго есть интерес со стороны ряда топ-клубов. Игрока высоко ценят «ПСЖ», «Манчестер Сити», а особенно клубы из Саудовской Аравии.
Сообщается, что прошлым летом мадридцы отклонили все предложения по 24-летнему игроку сборной Бразилии. В клубе счтиают Родриго неотъемлемой частью проекта «Реала», поэтому он не должен покинуть команду.
- Родриго провел в этом сезоне 30 матчей за «Реал», забил 12 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 миллионов евро.
- Контракт бразильца с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года.