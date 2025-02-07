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Медведев выразил отношение «Зенита» к Суперлиге

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможности запуска футбольной Суперлиги.

«Какое отношение у «Зенита» к Суперлиге? Я был свидетелем, как снежный ком на голову, было объявлено о создании Суперлиги, я тогда работал в органах УЕФА.

Самое печальное было в том, что творцы этой лиги держали все до последнего момента в тайне, хотели поставить перед фактом, что было их ошибкой. Потом были юридические разбирательства с Еврокомиссией, которая признала за ними право проводить турнир, но было отрицательное мнение и болельщиков, и лиг.

В свое время я общался и с президентом «Реала», и с президентом «Ювентуса». Речь шла не о приглашении, было простое обсуждение.

Можно много анализировать и думать об этом, поэтому благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад, но тем не менее на основе Еврокомиссии они это дело обсуждают. Мы будем внимательно наблюдать за этим, потому что находимся в особых условиях, когда остаемся изолированными от международного футбола, от официальных матчей.

Поэтому прогнозировать очень трудно. Вы видели реакцию докладчика из Ла Лиги, он считает, что это может разрушить национальные лиги, в этом есть доля истины.

Изначально идея Суперлиги базировалась на закрытых лигах США, громкие заявления, что наши болельщики будут иметь бесплатный доступ, что называется, бесплатный сыр есть только в мышеловке. Поэтому я думаю, что история не закончена. Самое главное, чтобы интерес к футболу не был подвергнут рискам», – сказал Медведев.

  • В декабре 2023 года суд Европейского союза постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением. Правила этих организаций относительно Суперлиги противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.
  • 17 декабря прошлого организаторы Суперлиги сообщили о ребрендинге соревнования. В частности, турнир сменит название на Лигу объединения (Unify League), а в каждом розыгрыше будут принимать участие 96 клубов, которые будут разделены на 4 дивизиона.
  • Предполагается, что участвовать в турнире смогут клубы из всех ассоциаций УЕФА.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (3)
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1738919722
Отличная идея, она на пользу Игре! Суперлига рулит, вперёд Перес, долой монополистов из УЕФА!
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razymovskyloe
1738924104
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Вомбат
1738926841
Какое у Зенита может быть отношение к суперлиге? Да никакого! Зениту нет и не будет дела до суперлиг. Он, как и весь наш футбол, сидит в бане и будет сидеть долго. А суперлига, если не будет создана в благоприятное для этого время (в 2025-2026 гг), не будет создана никогда.
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