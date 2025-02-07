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  • Агент Батракова рассказал, когда игрок станет рассматривать предложения из Европы

Агент Батракова рассказал, когда игрок станет рассматривать предложения из Европы

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичeв рассказал о планах 19-летнего футболиста.

«Мы с Лeшей общались по поводу Европы. Смотрим на эту ситуацию, наверное, одинаково. Алексей с шести лет в «Локомотиве», он не по годам серьeзный парень. Для него это не красивые слова, а он хочет своей игрой отблагодарить клуб, где ему дали образование и поверили в него.

Мы с ним пришли к тому, что надо как минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения», – сказал Кузьмичев.

  • В этом сезоне Батраков провел за московский клуб 23 матча, забил 11 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
  • Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (7)
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fakeid
1738918240
агентишка счастлив, что захапал себе бриллиант за копейки. и про 2 сезона в локо не просто так говорит, нужно, чтобы игрок вырос в цене, и тогда его комиссионные будут исчисляться миллионами евро. паскуда.
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Каратель помойников
1738918255
Когда поступит предложение, тогда и будет рассматривать,а гадалки-агенты пусть дальше воду в ступе толкут
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Цугундeр
1738918605
Какой агент Батракова? Агроном от Шпинёва- ни ума , ни смекалки, ни совести. Балабол (мягко говоря))
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...короче
1738919751
...у Батрачка агентесса, а не агент! Как скажет, так и будет...
Ответить
...короче
1738919936
...Бомбер, а ты мой скромный кеш бекнул нескромно себе на депозит и включил динамо?)...
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Иван Петров 1986
1738920750
Ему бы нормально этот сезон отыграть. А то европа какая-то.
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SLADE2019
1738923808
Поступит выгодное предложение и бегом продадут. Для чего горбатого лепить про какой-то долг клубу?
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