Агент Батракова рассказал, когда игрок станет рассматривать предложения из Европы

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичeв рассказал о планах 19-летнего футболиста.

«Мы с Лeшей общались по поводу Европы. Смотрим на эту ситуацию, наверное, одинаково. Алексей с шести лет в «Локомотиве», он не по годам серьeзный парень. Для него это не красивые слова, а он хочет своей игрой отблагодарить клуб, где ему дали образование и поверили в него.

Мы с ним пришли к тому, что надо как минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения», – сказал Кузьмичев.