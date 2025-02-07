Агент Батракова рассказал, когда игрок станет рассматривать предложения из Европы

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичeв рассказал о планах 19-летнего футболиста.
«Мы с Лeшей общались по поводу Европы. Смотрим на эту ситуацию, наверное, одинаково. Алексей с шести лет в «Локомотиве», он не по годам серьeзный парень. Для него это не красивые слова, а он хочет своей игрой отблагодарить клуб, где ему дали образование и поверили в него.
Мы с ним пришли к тому, что надо как минимум два сезона провести на хорошем уровне и тогда уже смотреть на европейские предложения», – сказал Кузьмичев.
- В этом сезоне Батраков провел за московский клуб 23 матча, забил 11 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
- Контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.