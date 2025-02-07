Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Известный агент оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Известный агент Владимир Кузьмичeв поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Самый странный переход в рамках РПЛ за последнее время?

– Из последнего – не очень понял, зачем Саша Соболев перешeл в «Зенит». В «Спартаке» он реально был одним из лидеров, на тот момент спокойно выигрывал конкуренцию у дорогостоящего Угальде. Со Станковичем он бы смог выйти на ещe более высокий уровень.

Не думаю, что он кардинально меньше получал в «Спартаке». Играй, доказывай, акционеры «Лукойла» могут позволить зарплаты на уровне «Зенита». А теперь мы видим, что у него совсем не складывается карьера.

  • 27-летний Соболев провел в этом сезоне за «Зенит» 16 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Петербуржцы приобрели игрока 30 августа прошлого года за 10 миллионов евро.

Новости по теме
Пономарев дал неутешительный прогноз на будущее Соболева в «Зените» 8
Соболев выложил эмоциональное фото с двусторонки «Зенита» 7
Орлов сказал, чем Соболев подкупил Семака 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:27
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738914817
ну в спартаке он себя исчерпал. 4 года был, или сколько там. ничего, кроме кубка россии. профессиональное выгорание, как у клаудиньо, например. только этот пресытился титулами - а дельфинарий понял, что они ему не светят. но не опустил руки и стал рваться в зенит, сам на него вышел, по сути, умолял подписать, когда и планов таких не было. в клубе посидели, подумали, решили рискнуть, прислали оффер. естественно отказ. потом всё увеличивали предложение, но больше 8 лямов не давали. спартаг упёрся, и на этом, казалось бы, всё. но нет.
Ответить
TOMSON
1738915987
Да еще заиграет. Главное в него Семак верит.
Ответить
Taps
1738917321
Чего мусолить ? Ясно, кто-то хорошо бабла срубил. А Зениту он нах не нужен.
Ответить
FWSPM
1738926220
Медведев уже не один раз говорил что он пошел на понижение зарплаты и существенное. Просто очень хотел медальку пацан. Будет очень смешно если опять его прокатят с этим
Ответить
Вомбат
1738926539
Не в плане оценки перехода, а просто уточнение -- на самом деле на момент перехода Соболев сидел с лишним весом и даже в заявки на матчи Спартака не попадал. В этом сезоне он за Спартак вышел один раз (в первом туре) и сыграл так плохо, что сел в глухой запас. А уж потом он заявил, что желает в Зенит, чтобы выиграть золото.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 