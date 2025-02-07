Известный агент оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Известный агент Владимир Кузьмичeв поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Самый странный переход в рамках РПЛ за последнее время?

– Из последнего – не очень понял, зачем Саша Соболев перешeл в «Зенит». В «Спартаке» он реально был одним из лидеров, на тот момент спокойно выигрывал конкуренцию у дорогостоящего Угальде. Со Станковичем он бы смог выйти на ещe более высокий уровень.

Не думаю, что он кардинально меньше получал в «Спартаке». Играй, доказывай, акционеры «Лукойла» могут позволить зарплаты на уровне «Зенита». А теперь мы видим, что у него совсем не складывается карьера.