Агент рассказал о будущем Джикии

Агент защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал, в каком клубе игрок может оказаться в летнее трансферное окно.

– Вы говорили, что, вероятно, Джикия покинет «Химки» летом. У него есть варианты в Европе?

– Европейцам вообще тяжело смотреть наших игроков. Те программы, в которых они раньше следили за чемпионатом России, по известным причинам убрали. Поэтому они могут смотреть только игры национальной команды.

Георгий пока в неe не вызывается, поэтому маловероятно, что кто-то целенаправленно будет за ним смотреть и как-то запрашивать информацию. Если он хорошо проведeт оставшийся отрезок чемпионата в составе «Химок», думаю, может появиться более интересный вариант внутри России.

– Это топ-7?

– Мы всегда стараемся найти лучшее, а там будем смотреть.