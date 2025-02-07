Агент рассказал о будущем Джикии

Агент защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал, в каком клубе игрок может оказаться в летнее трансферное окно.
– Вы говорили, что, вероятно, Джикия покинет «Химки» летом. У него есть варианты в Европе?
– Европейцам вообще тяжело смотреть наших игроков. Те программы, в которых они раньше следили за чемпионатом России, по известным причинам убрали. Поэтому они могут смотреть только игры национальной команды.
Георгий пока в неe не вызывается, поэтому маловероятно, что кто-то целенаправленно будет за ним смотреть и как-то запрашивать информацию. Если он хорошо проведeт оставшийся отрезок чемпионата в составе «Химок», думаю, может появиться более интересный вариант внутри России.
– Это топ-7?
– Мы всегда стараемся найти лучшее, а там будем смотреть.
- 31-летний Джикия провел 8 матчей за «Химки» в нынешнем сезоне.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня.