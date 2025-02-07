Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Агент рассказал о будущем Джикии

Агент защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал, в каком клубе игрок может оказаться в летнее трансферное окно.

– Вы говорили, что, вероятно, Джикия покинет «Химки» летом. У него есть варианты в Европе?

– Европейцам вообще тяжело смотреть наших игроков. Те программы, в которых они раньше следили за чемпионатом России, по известным причинам убрали. Поэтому они могут смотреть только игры национальной команды.

Георгий пока в неe не вызывается, поэтому маловероятно, что кто-то целенаправленно будет за ним смотреть и как-то запрашивать информацию. Если он хорошо проведeт оставшийся отрезок чемпионата в составе «Химок», думаю, может появиться более интересный вариант внутри России.

– Это топ-7?

– Мы всегда стараемся найти лучшее, а там будем смотреть.

  • 31-летний Джикия провел 8 матчей за «Химки» в нынешнем сезоне.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня.

Новости по теме
Представитель Джикии раскритиковал Абаскаля: «Он говорит неправду» 3
Абаскаль раскрыл причину, по которой Джикия перестал играть в «Спартаке» 2
Смирнов: «2024-й убедил нас в посредственности Джикии и Соболева, в «Спартаке» они играли только из-за любви Заремы» 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:11
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1738912738
Ему пора к своему брату Кутепову во 2 лигу. Вот это его уровень в настоящее время.
Ответить
...короче
1738913073
...посох в руки, котомку за плечи и в путь с протянутой рукой. Меньше в Спартаке распальцовок делать надо было...
Ответить
fakeid
1738914284
издит агент, как дышит. в любом более-менее клубе есть скаутский отдел. одни отвечают за южную америку, другие за европу, третьи (по профилю) - за восточную европу. и российский рынок они знают. смешно читать, что они не могут посмотреть выступление игрока по телевизору. вам рассказать, что ли, как смотреть тыщи тв-каналов, включая матч премьер, за 1$ в месяц? другое дело, что европе джикия не сдался. ну может в грецию, там в паок какой-нибудь, где русские владельцы, в общем. в такое поверить без проблем. но не европа, которая прям совсем европа.
Ответить
k611
1738917387
Сильно сдал по игре, поэтому и не нужен.
Ответить
САДЫЧОК
1738918604
Нет у него футбольного будущего , настоящего!
Ответить
alefreddy
1738923633
игрок прошлого про него уже подзабыли
Ответить
IVANRUS777
1738926571
Со скоростью пешехода и с такими запросами по ЗП защитник в ТОП-7 никому не сдался. Пора уже признать Георгию, что он уже далеко не топ.
Ответить
Прокс
1738938249
Такого игрочишку Срамтак загубил!!!!
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 