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«Реал» нацелился на защитника «Арсенала»

Приоритетной трансферной целью «Реала» стал защитник «Арсенала» Вильям Салиба. Лондонский клуб не намерен продавать игрока обороны сборной Франции. «Арсенал» считает 23-летнего Салиба лучшим защитником мира.

Считается, что лондонцы запросят такую сумму за своего игрока, которая удержит «Реал» от сделки. Однако, если переход состоится, Салиба должен стать самым дорогим защитником в истории.

  • Француз провел в этом сезоне 33 матча за «Арсенал», забил 2 гола.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
  • Контракт Салиба с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии (6)
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FRZZ
1738908718
В Реале защита самое уязвимое место, обязательно нужно подписывать сильного защитника, даже не одного.
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