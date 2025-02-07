«Реал» нацелился на защитника «Арсенала»

Приоритетной трансферной целью «Реала» стал защитник «Арсенала» Вильям Салиба. Лондонский клуб не намерен продавать игрока обороны сборной Франции. «Арсенал» считает 23-летнего Салиба лучшим защитником мира.
Считается, что лондонцы запросят такую сумму за своего игрока, которая удержит «Реал» от сделки. Однако, если переход состоится, Салиба должен стать самым дорогим защитником в истории.
- Француз провел в этом сезоне 33 матча за «Арсенал», забил 2 гола.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.
- Контракт Салиба с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.