Пономарев дал неутешительный прогноз на будущее Соболева в «Зените»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился видением будущего Александра Соболева в «Зените».

Соболев спас «Зенит» от поражения в последней игре с ЦСКА, забив на 93-й минуте (2:2, 4:1 по пенальти).

Всего на его счету 3 гола в 5 товарищеских матчах этой зимой.

Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

«Соболев хоть и забивает, но ничего такого на поле не делает. Не видел от него искрометных передач. Пока ему везет. Не думаю, что Соболев будет играть в основном составе «Зенита». Если он будет выходить, то придется играть на столба. Семак к этому не привык. Его «Зенит» играет в комбинационный футбол.

Соболев будет сидеть на скамейке. Выпускать его будут ближе к концу, а вдруг забьет. Александр не подходит под игру «Зенита», – сказал Пономарев.