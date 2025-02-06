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  • Пономарев дал неутешительный прогноз на будущее Соболева в «Зените»

Пономарев дал неутешительный прогноз на будущее Соболева в «Зените»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился видением будущего Александра Соболева в «Зените».

  • Соболев спас «Зенит» от поражения в последней игре с ЦСКА, забив на 93-й минуте (2:2, 4:1 по пенальти).
  • Всего на его счету 3 гола в 5 товарищеских матчах этой зимой.
  • Соболев куплен у «Спартака» в августе за 10 миллионов евро.

«Соболев хоть и забивает, но ничего такого на поле не делает. Не видел от него искрометных передач. Пока ему везет. Не думаю, что Соболев будет играть в основном составе «Зенита». Если он будет выходить, то придется играть на столба. Семак к этому не привык. Его «Зенит» играет в комбинационный футбол.

Соболев будет сидеть на скамейке. Выпускать его будут ближе к концу, а вдруг забьет. Александр не подходит под игру «Зенита», – сказал Пономарев.

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Источник: «Бомбардир»

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06.02.2025 21:35
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Комментарии (8)
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FROLL007
1738867628
Ну классом конечно он не дотягивает. Его потолок спиртяк.
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FWSPM
1738871074
неправда...санек забьет два гола, возмет бронзу с газовиком и станет наконец великим, а вы завидуйте дальше!
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fakeid
1738871846
у меня несколько иное видение. будет дзюба-2. а с такими партнёрами даже дерево будет забивать. но сперва нужно продать кассьерру, чтобы у дельфинария было больше игрового времени. и зенит именно так и поступит. сейчас, либо летом. когда зенит играет с мощными дзюбами, а не техничными низкорослыми бегунками, которые не могут раскидать защиту соперника габаритами - легче получается взламывать автобусы, которые против нас выставляют. думаю, дельфин скоро перекочует в стартовый состав. и это будет правильно. пусть даже не забивает - но растолкает защиту, выгрызет мяч в штрафной (это он умеет) и скинет под удар. больше ничего и не надо.
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DOCTOR PENALTY
1738879254
Вероятно, так всё и сложится.
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ilich55
1738906912
Чтобы играть на столба, нужен игрок типа Халка, который снайперски попадал Артёмке в тыкву. Иначе дельфин так и будет фонарным столбом со сгоревшей лампочкой.
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