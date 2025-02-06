Клубы Ла Лиги потребовали санкции для «Реала» из-за жалоб на судейство

На сегодняшнем заседании Королевской федерации испанского футбола (RFEF) представители большинства клубов потребовали санкций в отношении «Реала», считая критику судей со стороны мадридцев актом давления. При этом никто из присутствующих не критиковал это предложение.

Некоторые участники заседания также были недовольны отсутствием реакции со стороны Технического комитета судей (CTA) на жалобу «Реала».

На заседании присутствовали глава Ла Лиги Хавьер Тебас, глава CTA Луис Медина Канталехо и представители клубов Примеры и Сегунды. «Реал» отказался от участия во встрече.

Некоторые из присутствовавших, включая Тебаса, высказались в пользу предоставления записи судейских переговоров с матча «Реала» и «Эспаньола», которую ранее запросил мадридский клуб.