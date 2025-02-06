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  • Клубы Ла Лиги потребовали санкции для «Реала» из-за жалоб на судейство

Клубы Ла Лиги потребовали санкции для «Реала» из-за жалоб на судейство

На сегодняшнем заседании Королевской федерации испанского футбола (RFEF) представители большинства клубов потребовали санкций в отношении «Реала», считая критику судей со стороны мадридцев актом давления. При этом никто из присутствующих не критиковал это предложение.

Некоторые участники заседания также были недовольны отсутствием реакции со стороны Технического комитета судей (CTA) на жалобу «Реала».

На заседании присутствовали глава Ла Лиги Хавьер Тебас, глава CTA Луис Медина Канталехо и представители клубов Примеры и Сегунды. «Реал» отказался от участия во встрече.

Некоторые из присутствовавших, включая Тебаса, высказались в пользу предоставления записи судейских переговоров с матча «Реала» и «Эспаньола», которую ранее запросил мадридский клуб.

  • Ранее «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу в RFEF на судейство в гостевом матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1).
  • Мадридцы призвали полностью обновить судейскую систему Испании и обвинили арбитров в повторяющемся вреде клубу.

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Источник: Relevo

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06.02.2025 18:29
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Комментарии (1)
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VPERDIV SPARTAK
1738859977
Реал со Спартака взял пример ныть и жаловаться)
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