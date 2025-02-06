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«Динамо» отказалось от трансфера Хлусевича

«Динамо» на данный момент не заинтересовано в трансфере 23-летнего защитника «Спартака» Даниила Хлусевича из-за пожеланий футболиста по заработной плате. Официальных переговоров между клубами не было.

Бело-голубые летом могут вернуться к кандидатуре 23-летнего защитника «Локомотива» Александра Сильянова, если на тот момент игрок будет доступен.

  • 23-летний Хлусевич провел 14 матчей за «Спартак» в этом сезоне.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока красно-белых в 4 миллиона евро.
  • 23-летний Сильянов в текущем сезоне принял участие в 24 играх «Локомотива», отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока красно-зеленых в 6 миллиона евро.

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Источник: Metaratings.ru

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06.02.2025 16:58
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Комментарии (11)
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БАЗАРА НЕТ
1738850392
Избалован народными деньгами от трубы Лукойл, мало все им рылам
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fakeid
1738850985
кстати, он находится в списках зенита почему-то, но не под первым номером. не получится с уэсли - попробуют подписать сильянова. и только потом хлусевича.
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alefreddy
1738852624
ничего другую команду подберут
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TIMOTHY
1738854806
Уже даже и не стыдно за Спартак
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САДЫЧОК
1738855408
Хлусевич слабый футболист-Сильянов еще хуже.
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Spartak_forv@
1738858761
Короче,не договорились по личке
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FROLL007
1738861820
Привык жировать на мазутное бабло.
Ответить
shurik45
1738867213
А что в Динамо своя молодежь закончилась?
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