«Динамо» отказалось от трансфера Хлусевича

«Динамо» на данный момент не заинтересовано в трансфере 23-летнего защитника «Спартака» Даниила Хлусевича из-за пожеланий футболиста по заработной плате. Официальных переговоров между клубами не было.
Бело-голубые летом могут вернуться к кандидатуре 23-летнего защитника «Локомотива» Александра Сильянова, если на тот момент игрок будет доступен.
- 23-летний Хлусевич провел 14 матчей за «Спартак» в этом сезоне.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока красно-белых в 4 миллиона евро.
- 23-летний Сильянов в текущем сезоне принял участие в 24 играх «Локомотива», отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока красно-зеленых в 6 миллиона евро.