«Динамо» отказалось от трансфера Хлусевича

«Динамо» на данный момент не заинтересовано в трансфере 23-летнего защитника «Спартака» Даниила Хлусевича из-за пожеланий футболиста по заработной плате. Официальных переговоров между клубами не было.

Бело-голубые летом могут вернуться к кандидатуре 23-летнего защитника «Локомотива» Александра Сильянова, если на тот момент игрок будет доступен.