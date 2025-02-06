«Локомотив» отказался от форварда загребского «Динамо»

«Локомотив» вышел из переговоров по переходу нападающего «Динамо» (Загреб) Сандро Куленовича.
Московский клуб рассматривал аренду игрока, однако клуб из Загреба запросил 6 миллионов евро за трансфер. Предложения о полноценной покупке «Локомотив» не делал.
- В хорватских СМИ Куленовича часто называют «новым Манджукичем».
- 25-летний форвард провел в этом сезоне за хорватский клуб 30 матчей и забил 15 голов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Контракт Куленовича с загребским «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.