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«Локомотив» отказался от форварда загребского «Динамо»

«Локомотив» вышел из переговоров по переходу нападающего «Динамо» (Загреб) Сандро Куленовича.

Московский клуб рассматривал аренду игрока, однако клуб из Загреба запросил 6 миллионов евро за трансфер. Предложения о полноценной покупке «Локомотив» не делал.

  • В хорватских СМИ Куленовича часто называют «новым Манджукичем».
  • 25-летний форвард провел в этом сезоне за хорватский клуб 30 матчей и забил 15 голов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Контракт Куленовича с загребским «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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06.02.2025 13:43
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Комментарии (2)
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...короче
1738839911
...Локо, как всегда, в засаде, на минималках(...
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Красногорск_Фан
1738850879
Правильно, не верил я в него.
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