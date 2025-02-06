«Локомотив» отказался от форварда загребского «Динамо»

«Локомотив» вышел из переговоров по переходу нападающего «Динамо» (Загреб) Сандро Куленовича.

Московский клуб рассматривал аренду игрока, однако клуб из Загреба запросил 6 миллионов евро за трансфер. Предложения о полноценной покупке «Локомотив» не делал.