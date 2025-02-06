Глава Самарской области поговорил с президентом РПЛ о коррупции в российском футболе

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев впервые встретился с главой РПЛ Александром Алаевым. Это произошло на прошлой неделе. В пресс-службе губернатора факт встречи подтвердили, но раскрыть содержание отказались.
По словам источников, Федорищев активно расспрашивал Алаева о возможной коррупции в российском футболе, в частности, в судействе и агентском бизнесе. Алаев ответил, что не располагает фактами о коррупционной схеме.
- В январе по заявлению Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
- В конце ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
- МВД начало доследственную проверку после заявления Федорищева. Она проводится по нескольким статьям, в том числе по ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).