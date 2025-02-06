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  • Глава Самарской области поговорил с президентом РПЛ о коррупции в российском футболе

Глава Самарской области поговорил с президентом РПЛ о коррупции в российском футболе

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев впервые встретился с главой РПЛ Александром Алаевым. Это произошло на прошлой неделе. В пресс-службе губернатора факт встречи подтвердили, но раскрыть содержание отказались.

По словам источников, Федорищев активно расспрашивал Алаева о возможной коррупции в российском футболе, в частности, в судействе и агентском бизнесе. Алаев ответил, что не располагает фактами о коррупционной схеме.

  • В январе по заявлению Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
  • В конце ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
  • МВД начало доследственную проверку после заявления Федорищева. Она проводится по нескольким статьям, в том числе по ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

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Источник: РБК

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06.02.2025 13:33
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Комментарии (4)
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...короче
1738838193
...ага, с пчелой поговорил на тему мёда)...
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DOCTOR PENALTY
1738839472
Сколько лет уже говорят... И будут говорить... ((( **
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Гор--google
1738842661
А кто же в курсе,кто бабло с договорняков пилит,и судьям отстёгивает? А кому судьи отстёгивают,что бы быть неприкасаемыми? А агенты как пилят с руководством клубов бабосики за беспонтовые, и не очень трансферы? Алаев не в курсах.АГА.
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Интерес
1738856250
Его ещё не сняли?
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