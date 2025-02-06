Глава Самарской области поговорил с президентом РПЛ о коррупции в российском футболе

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев впервые встретился с главой РПЛ Александром Алаевым. Это произошло на прошлой неделе. В пресс-службе губернатора факт встречи подтвердили, но раскрыть содержание отказались.

По словам источников, Федорищев активно расспрашивал Алаева о возможной коррупции в российском футболе, в частности, в судействе и агентском бизнесе. Алаев ответил, что не располагает фактами о коррупционной схеме.