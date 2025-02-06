Червиченко оценил знания Федуна о футболе

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансферной политике красно-белых при Леониде Федуне, который был президентом и председателем совета директоров клуба в 2004–2022 годах.

«Федун разбирался в футболе намного хуже и меньше, чем Матыцин. Поэтому при Федуне в клуб зашли Цорн и компания и оставили после себя выжженную землю. Они как с косой прошлись по «Спартаку». При Матыцине сложнее проворачивать такие операции и затаскивать в команду неликвид.

Федун разбирался в футболе на уровне зрителя, сидящего на трибуне, а не на уровне руководителя. Он не понимал футбол как механизм, поэтому не мог понять, игрок действительно неплохо выглядит или просто носится с мячом. Но это логично, для этого надо поиграть в футбол хоть на каком-то уровне.

Я же в балете ничего не понимаю. Скачут и скачут в кальсонах. У Федуна столько же знаний в футболе, сколько у меня в балете», – сказал Червиченко.