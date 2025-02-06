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Червиченко оценил знания Федуна о футболе

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансферной политике красно-белых при Леониде Федуне, который был президентом и председателем совета директоров клуба в 2004–2022 годах.

«Федун разбирался в футболе намного хуже и меньше, чем Матыцин. Поэтому при Федуне в клуб зашли Цорн и компания и оставили после себя выжженную землю. Они как с косой прошлись по «Спартаку». При Матыцине сложнее проворачивать такие операции и затаскивать в команду неликвид.

Федун разбирался в футболе на уровне зрителя, сидящего на трибуне, а не на уровне руководителя. Он не понимал футбол как механизм, поэтому не мог понять, игрок действительно неплохо выглядит или просто носится с мячом. Но это логично, для этого надо поиграть в футбол хоть на каком-то уровне.

Я же в балете ничего не понимаю. Скачут и скачут в кальсонах. У Федуна столько же знаний в футболе, сколько у меня в балете», – сказал Червиченко.

  • Александр Матыцин стал новым преседателем совета директоров «Спартака» в сентябре 2022 года.
  • С 2004 года клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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06.02.2025 12:48
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Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1738838108
Обиду скрыть не в состоянии. Но абсолютно прав. ***
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ScarlettOgusania
1738840429
"У Федуна столько же знаний в футболе, сколько у меня в балете..." если Федун, который завел в Спартак Цорна, был совсем не бум-бум в футболе, то Червяк, который завозил в Спартак "легендарное черное дерево" типа огусаний и разных фло, был вдвойне не бум-бум - уровень для раздачи интервью "желтой прессе" типа евро-футбол, шавка обкомовская, индюк напыщенный, жаба попёрдывающая, и в балете, и в футболе - напоминает Суходрищева из известного фильма...
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Гор--google
1738842903
Федун хотя бы стадион построил,и хотя бы раз чемпионат выиграл.А ты дристопузый чем запомнился,бегемотоподобной кучей?
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andr45
1738845362
ПАВЛЮЧЕНКО «Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо! Федун внес большой вклад в клуб. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будут его вспоминать как хорошего человека». ТИХОНОВ «Федуну можно сказать только спасибо за то, что он так много делал для «Спартака», столько лет жизни потратил.»
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БАЗАРА НЕТ
1738852891
Оба они дрищи
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Интерес
1738856393
Наш Федун "дорогу строил",то есть-сбацал стадион, Червиченко успокоил "спартачок"-и вышел вон...
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andr45
1738856890
ЧЕРВИЧЕНКО О СТАНКОВИЧЕ «Станкович — это какая-то большая ошибка. И покупки тоже еще те. Они, видимо, дуплетом решили стрельнуть. Взяли непонятного тренера, так ещё и покупают не поймёшь что» ОБ ЭШУОРТЕ «Похоже на идиотизм. С другой стороны, кого еще может пригласить эта старая бригада агентов, которая уже была в «Спартаке» и притащила туда Карреру? » ОБ АМАРАЛЕ «Впечатлений от работы Томаша вообще никаких нет. Как было хрен поймёшь что в подборе игроков, так и осталось. Главная задача – не создание команды, а освоение бюджета.» О КАХИГАО «Нынешний спортивный директор спартака Кахигао — это залётный чёрт. Кахигао приехал в «Спартак» грабить. Он ничем не отличается от Амарала»
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andr45
1738856925
ЧЕРВИЧЕНКО ОБ УГАЛЬДЕ «Не понимаю, зачем кого‑то проспонсировали трансфером Угальде. Его не видно на поле. Это деньги на ветер» «Этот игрок [Угальде] не стоит даже тех денег, которые за него отдали. Он маленький, бьeт с 5-10 метров, головой не играет, штрафные не кладeт.» О БАРКО «Я всегда говорил, что Барко — спорный трансфер, тем более за такие деньги. Он больше носится с мячом и занимается самолюбованием, чем создаёт моменты и плодотворно работает для команды. С «Пари НН» его вообще не было видно.» О МАРКИНЬОСЕ «Бегает у них этот Маркиньос – полтора метра ростом, Угальде – и это нападение команды. Сейчас предстоит дерби с ЦСКА. Видели, какие кони там играют, ростом под два метра? Эти двое от них будут отлетать, словно кегли от бильярд
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