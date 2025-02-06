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  • Агент Батракова ответил на слова Пономарева: «Пожилой человек выжил из ума»

Агент Батракова ответил на слова Пономарева: «Пожилой человек выжил из ума»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на слова Владимира Пономарева. Ветеран ЦСКА ранее сказал: «Мозгов у Батракова пока нет, они появляются в 23-24 года, мозги пока только у агента, который хочет на халяву срубить капусту».

– Слушайте, пожилой человек выжил из ума, что тут комментировать?

– Как вы смотрите на такую оценку?

– Это даже оценкой нельзя назвать. Наверное, у него плохое настроение было и какое-то неприятие к агентам есть. Поэтому решил так высказаться. Высказался и высказался, ни горячо ни холодно.

– Такого рода высказывания имеют место быть?

– Раз они появляются, значит, имеют. На каждый роток не накинешь платок. Человек высказался, он так думает. Ничего страшного я в этом не вижу. Если он хотел этим высказываем задеть меня или моих партнеров – не задело. Кроме улыбки эта фраза ничего не вызывает.

– Есть ли у вас желание срубить «капусту»?

– Ну смешно даже, давайте все-таки серьезнее к этому подходить. Не хочу это комментировать, ей богу.

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Источник: «РБ Спорт»

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06.02.2025 01:13
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Комментарии (13)
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fakeid
1738795489
я думал, что после смерти рейнгольда его дух вселится в какого-нибудь другого хряка. и мне даже казалось, что выбор духа пал на зарембу. помните, как она истерично визжала раньше? но я ошибся. ну вот здесь уже вряд ли ошибка. пономарёв реально конченный истеричный дебил, что не интервью - визжит, как резаный. наследник рейнгольда, без вариантов. потом, после смерти, титул однозначно перейдёт к одному царю из палаты. если санитары разрешат ему общаться с прессой.
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Борис34684
1738808950
А ведь Пономарев все в точку сказал, не успел игрок заиграть как агенты уже выжимают из команды бабло, им и игрок то и не нужен. Только после таких агентов сколько перспективных парней исчезло из поля зрения.
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subbotaspartak
1738809747
Если человек выжил из ума, значит он в нём по крайней мере был, хоть какое то время. А вы?
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Play
1738811629
Если у одного мозгов пока нет, то у другого их уже нет, причём давно.
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нейтральныйкакникто
1738819070
Каждый по своему прав!!!Полно примеров : сверкнул молодой парень , поймал звездульку и всё , нет больше подающего надежду игрока.остались одни понты.
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ilich55
1738821316
"На каждый роток не накинешь платок. " Вова здесь абсолютно прав, поскольку роток у агентов никогда не закрывается. Поэтому и не хочет это комментировать. Пономарёв прав, ложка дорога к обеду.
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...короче
1738826415
...это и так все понимают, но зачем это озвучивать в СМИ, тем более, публичной личности?(... Ладно, мы здесь стебаемся, но это кухонно-не зло...
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DOCTOR PENALTY
1738839209
Точно в десяточку попал ветеран ЦСКА!!! Как "Ворошиловский Стрелок"! ***
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801522-ОЛОНОВ-yandex
1738840064
Что за глупые вопросы? Кто сегодня не хочет рубить капусту?
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Vert255
1738869075
Агенты всегда хотят срубить бабло,надо уже это прекращать и избавляться от них
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