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  • Экс-игрок «Челси» и сборной Франции Малуда назвал российскую легенду в футболе

Экс-игрок «Челси» и сборной Франции Малуда назвал российскую легенду в футболе

Бывший игрок сборной Франции Флоран Малуда высказался о Юрии Жиркове. Они вместе выступали за «Челси».

«Юрий на поле был всегда качественным, очень техничным игроком, атлетичным. И при этом он был всегда таким тихим, знаете. Я не уверен, что он улучшал свой английский.

Я был рад встретить его, когда был в Москве. Он классный и веселый парень. И здорово видеть, что у него сложилась большая карьера после того, как он покинул «Челси». Ведь он российская легенда», – сказал Малуда.

  • Жирков выступал за «Челси» в 2009–2011 годах.
  • В составе лондонцев он выиграл АПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»

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05.02.2025 23:23
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Комментарии (3)
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Борис34684
1738808007
Легенда с какого бока, обычный средний добротный игрок.
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