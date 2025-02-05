Экс-игрок «Челси» и сборной Франции Малуда назвал российскую легенду в футболе

Бывший игрок сборной Франции Флоран Малуда высказался о Юрии Жиркове. Они вместе выступали за «Челси».
«Юрий на поле был всегда качественным, очень техничным игроком, атлетичным. И при этом он был всегда таким тихим, знаете. Я не уверен, что он улучшал свой английский.
Я был рад встретить его, когда был в Москве. Он классный и веселый парень. И здорово видеть, что у него сложилась большая карьера после того, как он покинул «Челси». Ведь он российская легенда», – сказал Малуда.
- Жирков выступал за «Челси» в 2009–2011 годах.
- В составе лондонцев он выиграл АПЛ.