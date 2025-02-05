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  • Фетисов рассказал, как отбил жену у легенды «Спартака»: «Кто-то побеждает, кто-то проигрывает»

Фетисов рассказал, как отбил жену у легенды «Спартака»: «Кто-то побеждает, кто-то проигрывает»

Бывший хоккеист сборной СССР Вячеслав Фетисов поделился личной историей женитьбы с Ладленой Сергиевской.

  • В момент знакомства Сергиевской и Фетисова (1982 год) женщина была замужем за футболистом «Спартака» Вагизом Хидиятуллиным.
  • В 1989 году Фетисов и Сергиевская поженились.
  • Через 2 года у них родилась дочь.

«Мужская история. Увидел, влюбился. Обычно крыша падает в этом случае. Я все же получил отклик. Я верю в судьбу, этот человек пришел в мою жизнь неслучайно. Всем советую отдать контрольный пакет жене, чтобы она отвечала за дальнейшее благополучие.

Она (теща) была властной, большой начальницей, коммунисткой. «Лада замужем, зачем вам это надо?» – спросила. Я даже не старался ее в чем-то убедить. Попили чай, и все остались при своем. Но с тех пор у меня с тещей никаких разногласий.

Он (Хидиятуллин) пытался поговорить, но о чем разговаривать? Кто-то в этой ситуации побеждает, кто-то проигрывает. Он по-мужски себя повел и ведет до сих пор. Никаких сплетен от него не было. Сейчас у нас нормальные отношения, встречаемся на разных мероприятиях. Кроме уважения у меня к нему никаких чувств», – рассказал Фетисов.

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Источник: «Р-Спорт»

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05.02.2025 20:33
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Комментарии (33)
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VVM1964
1738780471
Бомбардир, остановись лучше на фотках девиц, не опускайся уж совсем до бабских сплетен - кто с кем, когда и как !!! (((...
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slavа0508
1738781818
То сиськи и попы . то сплетни ...Бомбардир желтеет не дуром ...
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NewLife
1738782529
"...и если к другому уходит невеста, еще не известно, кому повезло." Из финской песенки))))
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Иннокентий-Смоктуновский-
1738783549
Просто конченная гнида, поступил как последняя мразь и рассказывает об этом как о чем-то благородном. Ты, мразота, не должен был даже смотреть в её сторону, не то что заигрывать с ней за спиной её мужа. И был бы ты мужчиной, так бы и поступил. Пусть всевышний убережёт всех от таких гиен в образе друзей, и пусть таких гостей не будет ни у кого, как и таких же женщин. 
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Вжыхъ
1738787290
Был лучшего мнения о товарище Фетисове. Увы, был не прав.
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rammax fcsm
1738787419
нашёл чем хвастаться, победившая крыса подлая
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Volnodum
1738807308
Он уже не в первый раз об этом хвастается. У меня первая жена тоже к другому ушла, ну и слава богу. Теперь я женат на любимой,которой не нужно не деньги и блага, а нужен я рядом.
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Каратель помойников
1738814870
Что то с Вячеславом под старость лет случилось..ну отбил жену чужую и отбил.живи и радуйся.зачем об этом в СМИ говорить? Часто так бывает, как спортсмен профи ,а как человек ....о
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n876
1738821321
Первым законным супругом стал известный футболист Вагиз Назирович Хидиятуллин. Их знакомство произошло в конце 70-х годов, практически сразу завязались романтические отношения, которые вскоре привели к браку.Молодожены поселились в одной из квартир так называемого «спортивного дома», расположенного на «Речном Вокзале». Однако, вскоре в квартиру напротив них въехал молодой, но уже известный хоккеист по имени Вячеслав Фетисов. Новый сосед тут же проникся нежными чувствами к юной Ладе,Вячеслава нисколько не смутило то обстоятельство, что у красавицы уже есть законный супруг. Он по уши влюбился в Ладлену, и не был намерен отступать. Хоккеист был молод, успешен, его карьера стремительно шла в гору, а вот на личную жизнь практически не оставалос
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VPERDIV SPARTAK
1738855845
Бывает и так! А против только неуверенные в себе люди, женщины мужчины !
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