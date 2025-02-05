Фетисов рассказал, как отбил жену у легенды «Спартака»: «Кто-то побеждает, кто-то проигрывает»

Бывший хоккеист сборной СССР Вячеслав Фетисов поделился личной историей женитьбы с Ладленой Сергиевской.

В момент знакомства Сергиевской и Фетисова (1982 год) женщина была замужем за футболистом «Спартака» Вагизом Хидиятуллиным.

В 1989 году Фетисов и Сергиевская поженились.

Через 2 года у них родилась дочь.

«Мужская история. Увидел, влюбился. Обычно крыша падает в этом случае. Я все же получил отклик. Я верю в судьбу, этот человек пришел в мою жизнь неслучайно. Всем советую отдать контрольный пакет жене, чтобы она отвечала за дальнейшее благополучие.

Она (теща) была властной, большой начальницей, коммунисткой. «Лада замужем, зачем вам это надо?» – спросила. Я даже не старался ее в чем-то убедить. Попили чай, и все остались при своем. Но с тех пор у меня с тещей никаких разногласий.

Он (Хидиятуллин) пытался поговорить, но о чем разговаривать? Кто-то в этой ситуации побеждает, кто-то проигрывает. Он по-мужски себя повел и ведет до сих пор. Никаких сплетен от него не было. Сейчас у нас нормальные отношения, встречаемся на разных мероприятиях. Кроме уважения у меня к нему никаких чувств», – рассказал Фетисов.