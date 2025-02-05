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Орлов сказал, чем Соболев подкупил Семака

Геннадий Орлов назвал положительные и отрицательные игровые качества форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Конкуренция [в центре нападения] серьезная. Соболев прибавил, забивает, да еще и в концовках, спасает игру. У него уже совсем другое настроение.

Конечно, техники у Соболева не прибавляется. Но он хотя бы уже возвращается на тот уровень, на котором был в «Спартаке», когда за сезон забил 13 мячей [в сезоне-2022/23].

Осенью у Соболева мало что получалось. Но ведь Семак все объяснил: летом Александр не тренировался, поэтому и перешел в «Зенит» не готовым. Сейчас постепенно оживает. Посмотрим.

Во всяком случае, уже какая-то польза от него есть. Видно, что он нацелен на ворота. Хотя и вчера не обошлось без необязательных потерь.

Но что от него ожидать? Это игрок эпизода. Он недостаточно техничен, не координирован так, как надо бы. Зато берет уверенностью, наглостью – необходимыми качествами для форварда.

Нападающий должен быть дерзким! Лезть вперед, толкаться, продавливать защитников, выигрывать большинство единоборств. Думаю, этим он Семака и подкупил.

Тот же Кассьерра, по сравнению с Соболевым, – интеллигент, более мягкий. Он мало выиграет стыков. Но колумбиец техничнее россиянина.

Что ж, у Сергея Богданыча появилась приятная головная боль. Теперь ему есть из кого выбирать: Кассьерра, Лусиано, Соболев. Посмотрим, какую систему он еще будет использовать. Интересно», – сказал Орлов.

  • Соболев спас «Зенит» от поражения во вчерашней игре с ЦСКА, забив на 93-й минуте.
  • Всего на его счету 3 гола в 5 товарищеских матчах этой зимой.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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05.02.2025 18:55
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Комментарии (5)
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Каратель помойников
1738772252
Пучком сельдерея?)
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...короче
1738772705
...чем купил? Да попробуй 10 лямов на скамейке долго продержи, по башке сразу прилетит. Он через Миллера пришёл, да ещё и по бабьему капризу)...
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шахта Заполярная
1738779466
шершавым
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Чистоспорт
1738867834
Ребята - комментаторы, Нельзя ли комментировать ФУТБОЛ. А не кидать говно на вентилятор.
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