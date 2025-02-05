Орлов сказал, чем Соболев подкупил Семака

Геннадий Орлов назвал положительные и отрицательные игровые качества форварда «Зенита» Александра Соболева.
«Конкуренция [в центре нападения] серьезная. Соболев прибавил, забивает, да еще и в концовках, спасает игру. У него уже совсем другое настроение.
Конечно, техники у Соболева не прибавляется. Но он хотя бы уже возвращается на тот уровень, на котором был в «Спартаке», когда за сезон забил 13 мячей [в сезоне-2022/23].
Осенью у Соболева мало что получалось. Но ведь Семак все объяснил: летом Александр не тренировался, поэтому и перешел в «Зенит» не готовым. Сейчас постепенно оживает. Посмотрим.
Во всяком случае, уже какая-то польза от него есть. Видно, что он нацелен на ворота. Хотя и вчера не обошлось без необязательных потерь.
Но что от него ожидать? Это игрок эпизода. Он недостаточно техничен, не координирован так, как надо бы. Зато берет уверенностью, наглостью – необходимыми качествами для форварда.
Нападающий должен быть дерзким! Лезть вперед, толкаться, продавливать защитников, выигрывать большинство единоборств. Думаю, этим он Семака и подкупил.
Тот же Кассьерра, по сравнению с Соболевым, – интеллигент, более мягкий. Он мало выиграет стыков. Но колумбиец техничнее россиянина.
Что ж, у Сергея Богданыча появилась приятная головная боль. Теперь ему есть из кого выбирать: Кассьерра, Лусиано, Соболев. Посмотрим, какую систему он еще будет использовать. Интересно», – сказал Орлов.
- Соболев спас «Зенит» от поражения во вчерашней игре с ЦСКА, забив на 93-й минуте.
- Всего на его счету 3 гола в 5 товарищеских матчах этой зимой.