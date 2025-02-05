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В РФС опечалены уходом Федуна из российского футбола

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил сожаление из-за ухода Леонида Федуна из системы российского футбола.

– Федун не вошeл в новый исполком РФС. Жалко, что такой яркий спикер и руководитель оборвал связи с российским футболом?

– Жалко, но он просто давно не «спикает». Кстати, если без шуток, у него было много хороших идей. Например, именно Федун подтолкнул к единым ежегодным взносам. Правда, эта идея была сильно доработана и переработана. Правда, это была единственная его идея.

  • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
  • При нем клуб выиграл все российские трофеи.
  • Сейчас «Спартак» находится под управлением «Лукойла».

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Источник: «Чемпионат»

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05.02.2025 10:37
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Комментарии (4)
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1738741586
Всегда отсутствовал на важных заседаниях,где решались спорные вопросы,и это давало ему возможность критиковать решения,не оправдавшиеся,по его мнению,на практике. Но футбол он любил,его знали все,а кто сейчас(в массовке) знает нынешних рукамиводителей "Спартака"? Арнольдыч,как тот книжный и кинематографический Боливар О"Генри, не выдержал двоих-"Спартак" и "домохозяйку из Уфы".
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SLADE2019
1738747645
Так заставьте его через АП принимать участие в деятельности РФС. Куда он денется. Авось еще в течение более двадцати лет какой-нибудь суперидеей разродится.
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VGreen
1738748096
Много хороших идей....Единственная идея....Как это понимать))
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vvv123
1738767545
В РФС опечалены уходом Федуна из российского футбола: кто нам в лапу будет давать, Зарема что-ли?
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