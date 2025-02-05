В РФС опечалены уходом Федуна из российского футбола

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил сожаление из-за ухода Леонида Федуна из системы российского футбола.

– Федун не вошeл в новый исполком РФС. Жалко, что такой яркий спикер и руководитель оборвал связи с российским футболом?

– Жалко, но он просто давно не «спикает». Кстати, если без шуток, у него было много хороших идей. Например, именно Федун подтолкнул к единым ежегодным взносам. Правда, эта идея была сильно доработана и переработана. Правда, это была единственная его идея.